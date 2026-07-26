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त्रासदी के 2 साल बाद भी तिरपाल तले पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, मलबा हटा लेकिन बच्चों के मन से नहीं मिटा डर

एसएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि, जुलाई और अगस्त के दौरान पूरे स्कूल को एहतियातन महिला मंडल भवन में शिफ्ट किया जाता है. जहां पर आंगन में तिरपाल के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं. इससे पढ़ाई और विद्यार्थियों की सुविधा दोनों प्रभावित हो रही हैं. आपदा के बाद सुरक्षित स्थान पर नए स्कूल भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया था. भूमि का चयन कर उसे शिक्षा विभाग के नाम भी कर दिया गया है. इसके बावजूद दो वर्ष बाद भी भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है.

एसएमसी के अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि, "समेज खड्ड में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने कुछ ही मिनटों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समेज को पूरी तरह तबाह कर दिया था. करीब दो वर्ष बाद स्कूल परिसर का अधिकांश हिस्सा साफ हो चुका है और पढ़ाई फिर शुरू हो गई है. हालांकि, स्कूल के बाहर आज भी बाढ़ के साथ आए विशाल पत्थर और चट्टानें तबाही की गवाही दे रहे हैं. इन चट्टानों को अब तक हटाया नहीं जा सका है, जिससे असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. बरसात शुरू होते ही बच्चों और शिक्षकों में फिर वही पुराना डर लौट आता है."

रामपुर बुशहर: 31 जुलाई 2024 की आपदा के बाद उजड़ा स्कूल आज तक नहीं बना, जिसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 31 जुलाई 2024 को रामपुर उपमंडल की समेज खड्ड में बादल फटने और विनाशकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था. इस त्रासदी को दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन समेज के बच्चों का संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ है. आपदा में पूरी तरह ध्वस्त हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय आज भी दोबारा खड़ा नहीं हो पाया है, जिसके चलते 73 छात्र और 13 नन्हे बच्चे आज भी न्यूकुंदर महिला मंडल के आंगन में तिरपाल के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

कब खत्म होगा स्कूल पुनर्निर्माण का इंतजार?

एसएमसी अध्यक्ष संदीप चौहान ने कहा कि, अस्थायी भवनों में पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं. एक-दो कमरों में सभी कक्षाओं का संचालन करना बड़ी चुनौती बना हुआ है. ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग उठाई है. समेज के बच्चों की उम्मीद अब भी एक सुरक्षित और स्थायी विद्यालय भवन के निर्माण पर टिकी हुई है.

आपदा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटनास्थल का दौरा कर आधुनिक और सुरक्षित विद्यालय भवन के शीघ्र निर्माण का भरोसा दिया था. हालांकि दो साल बाद भी यह आश्वासन धरातल पर साकार नहीं हो पाया है. स्थायी भवन के अभाव में बच्चे अस्थायी टेंट में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहां बारिश, तेज हवा और ठंड के बीच पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है.

73 छात्र और 13 नन्हे बच्चे अस्थायी टेंट में ले रहे शिक्षा

स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि, शिक्षा का अधिकार केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण भी हर बच्चे का अधिकार है. मानसून के दौरान लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि नए विद्यालय के लिए सुरक्षित भूमि चयन, भूगर्भीय जांच और प्रशासनिक मंजूरियों की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है. इसी कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि, जब तक स्थायी भवन तैयार नहीं होता, तब तक बच्चों के लिए प्री-फैब्रिकेटेड या पोर्टा-कैबिन कक्षाओं की तत्काल व्यवस्था की जाए.

समेज की त्रासदी ने दो वर्ष पहले कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए थे. अब वही बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए तिरपाल के नीचे संघर्ष कर रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर समेज के बच्चों को सुरक्षित विद्यालय का इंतजार कब तक करना पड़ेगा. वहीं, बता दें कि 31 जुलाई की रात को समेज में कई घरों व उसमें रह रहे 36 लोगों को बाढ़ अपने साथ बहा ले गई गई.

निर्माण कार्य में देरी पर क्या बोले SDM?

एसडीएम निरमंड जगदीप राठौर ने कहा कि, निर्माण कार्य में देरी के कारणों की जानकारी लोक निर्माण विभाग से ली जाएगी. जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जोबना देवी ने कहा, मैदान साफ हो गया, लेकिन लोगों के मन से डर नहीं गया. वहीं, स्थानीय निवासी ओम प्रकाश कहते हैं, तेज बारिश और काले बादल आज भी लोगों को उस भयावह रात की याद दिला देते हैं.

क्या कहते हैं प्रधानाचार्य?

प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समेज भारती वर्मा ने बताया, "शिक्षा विभाग द्वारा निजी घरों में स्कूली छात्रों के लिए कमरों का प्रावधान करने को कहा गया है, जहां पर छात्रों को सुरक्षित स्थान पर शिक्षा दी जा सके. स्कूल भवन निर्माण के लिए जगह का चयन किया गया है. राजस्व विभाग व लोक निर्माण विभाग के सहयोग से जगह का सिमांत किया जाएगा, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है."

वहीं, ग्राम पंचायत प्रधान सरपारा इंदर खुराना ने कहा कि, छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान मुहैया करवाना बेहद जरूरी है. सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्य करना चाहिए. ताकि छात्रों को बरसात के मौसम में तिरपाल के निचे बैठने की आवश्यकता ना पड़े.

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