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45 हजार सीटों पर लाखों छात्रों की नजर, रांची विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया अब भी अधर में

रांचीः झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट एवं ICSE और CBSE बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद अब लाखों विद्यार्थियों की नजर उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया पर टिकी है. लेकिन रांची विश्वविद्यालय में अब तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से छात्र-छात्राओं के बीच असमंजस और चिंता बढ़ती जा रही है. सेशन लेट, नई शिक्षा नीति (NEP) और क्लस्टर सिस्टम को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने से विश्वविद्यालय प्रशासन भी फिलहाल इंतजार की स्थिति में है.

अब नामांकन की तैयारी में हैं विद्यार्थी

रांची विश्वविद्यालय राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां संबद्ध कॉलेजों को मिलाकर स्नातक स्तर पर लगभग 45 हजार सीटें उपलब्ध हैं. हर वर्ष झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों विद्यार्थी यहां दाखिला लेते हैं. इस बार स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि JAC के आंकड़ों के अनुसार मैट्रिक परीक्षा में 4,02,178 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं, जबकि इंटरमीडिएट के Arts, Science और Commerce तीनों संकायों को मिलाकर कुल 2,97,414 परीक्षार्थी सफल हुए हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अब इंटर और ग्रेजुएशन में नामांकन की तैयारी में हैं.

जानकारी देते छात्र प्रतिनिधि और रांची यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू (Etv Bharat)

नामांकन की तारीख को लेकर अभी तक घोषणा नहीं

हालांकि विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक नामांकन की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नई शिक्षा नीति और क्लस्टर सिस्टम को लेकर राज्य सरकार एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से अंतिम दिशा-निर्देश का इंतजार किया जा रहा है. यही वजह है कि चांसलर पोर्टल को अभी तक एक्टिव नहीं किया जा सका है.

क्लस्टर सिस्टम और नई शिक्षा नीति को लेकर फंसा है पेंच

दरअसल, नई शिक्षा नीति बहुविषयक शिक्षा और लचीले पाठ्यक्रम व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जबकि क्लस्टर सिस्टम के तहत कॉलेजों को एकल या सीमित विषय आधारित ढांचे में व्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है. इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बैठाना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

नामांकन में देरी से विद्यार्थी परेशान

इधर, परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थी लगातार विश्वविद्यालय और कॉलेजों का चक्कर लगा रहे हैं. कई छात्रों का कहना है कि नामांकन में देरी से आगे की पढ़ाई की योजना प्रभावित हो रही है. खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को आवास, दस्तावेज सत्यापन और कोर्स चयन को लेकर परेशानी हो रही है. छात्रों और अभिभावकों के बीच यह आशंका भी बढ़ रही है कि यदि एडमिशन प्रक्रिया में और देरी हुई तो शैक्षणिक सत्र और पीछे खिसक सकता है.