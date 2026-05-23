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गोरखपुर: बीटेक-बीबीए के स्टूडेंट्स ने धोईं महापुरुषों की प्रतिमाएं, सोशल इंटर्नशिप में सीख रहे सामाजिक सरोकार

गोरखपुर: बीटेक और बीबीए के छात्रों ने धोईं महापुरुषों की प्रतिमाएं ( Photo Credit; ETV Bharat )

जानकारी के मुताबिक, विश्वविद्यालय हर कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ाई के दौरान 80 घंटे की सोशल इंटर्नशिप कराता है, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स है. इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने एक समाजसेवी संस्था को अपने साथ एसोसिएट) किया है, जिसके माध्यम से छात्रों ने शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई की है.

गोरखपुर: नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी और मैनेजमेंट के छात्रों की इंटर्नशिप में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसी क्रम में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीटेक और बीबीए के छात्रों ने अपनी सोशल इंटर्नशिप के तहत शनिवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई और धुलाई का कार्य किया.

दरअसल, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बी.टेक, बीबीए और बी.फार्मा प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सामाजिक सरोकार के लिए सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जो गुरुकृपा संस्थान मार्गदर्शन में किया जा रहा है. इस स्वच्छता सेवा में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और आंबेडकर चौक पर स्थापित अंबेडकर की मूर्ति की धुलाई और साफ-सफाई की गई.

सोशल इंटर्नशिप (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान गुरु कृपा संस्थान के सचिव बृजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि देश को स्वतन्त्रता की अनुभूति कराने वाले महापुरुषों को याद करना हमारा नैतिक दायित्व है. युवाओं की देश के प्रति जवाबदेही है कि उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को पढ़े, सुनें और आत्मसात करें. उन्होंने कहा कि जेनजी को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना, रूबरू कराना, इसके लिए गुरुकृपा संस्थान कटिबद्ध है. युवाओं के व्यवसायिक प्रतिबद्धता के साथ- साथ सामाजिक कटिबद्धता से देश को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि आजाद, भगत, बिस्मिल समेत अनेक महापुरुष हमारे प्रेरणाश्रोत हैं.

उन्होंने कहा सामाजिक इंटर्नशिप प्रक्रिया में छात्र बड़े ही उत्साहित ढंग से शामिल लेते हैं. उन्हें कुछ नया करने और सीखने का अवसर मिलता है. मूर्ति सफाई के अभियान में दीक्षा, वैष्णवी, शिवांश, शोभित, गोविंद, निकिता, श्रेया, शिवांगी, अंकिता, अंशिका, भावना, रिया, पूजा, सर्वजीत, आकृति, अनुपम, अनन्या, जसवंत, श्रेष्ठता, देवेश, भास्कर, अंशुल, अविनाश, अभिषेक, आदित्य, हर्ष, विवेक, सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया.



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