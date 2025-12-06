रामगढ़ हाईस्कूल में बच्चों से लगवाई झाड़ू, ड्रेस में कचरा साफ करते दिखे बच्चे, डीईओ बोले लिया जाएगा एक्शन

ETV Bharat / state

भरतपुर के रामगढ़ हाईस्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने और कचरा साफ करवाने का मामला सामने आया है.

रामगढ़ हाईस्कूल में बच्चों से लगवाई झाड़ू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 7:27 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के रामगढ़ हाईस्कूल में बच्चों से झाड़ू और कचरा साफ कराने का मामला सामने आया है. वहीं स्कूल के प्राचार्य सत्तर सिंह ने बच्चों से झाड़ू लगवाने की बात से इंकार किया है. प्राचार्य को जब बच्चों के झाड़ू लगवाने का वीडियो दिखाया गया तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए.

जनप्रतिनिधियों ने झाड़ू लगाने को बताया गलत

इस पूरे मामले में विधायक प्रतिनिधि समेत दूसरे जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. जनप्रतिनिधियों ने स्कूल में बच्चों से कचरा साफ करवाने समेत झाड़ू लगवाने की बात को गलत बताया. जनप्रतिनिधियों की माने तो सरकार की ओर से हर स्कूल को साफ सफाई करने के लिए मद दिया जाता है.कई जगहों पर प्यून नियुक्त किए गए हैं.

रामगढ़ हाईस्कूल में बच्चों से लगवाई झाड़ू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


बच्चों से झाड़ू लगवाना गलत है,इसके लिए सरकार द्वारा फंड दिया जाता है. यदि स्कूल में प्यून नहीं है, तो किसी से 100-200 रुपये देकर झाड़ू-पोछा लगवा लेना चाहिए- हीरालाल यादव, विधायक प्रतिनिधि

शाला प्रबंधन समिति ने बताया दुर्भाग्यजनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संस्था के प्रमुख से बात करेंगे और इस मामले की जांच करेंगे. अगर कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो इसकी जवाबदेही संस्था प्रमुख की होगी- प्रदीप सिंह,बीजेपी नेता


वहीं रामगढ़ हाईस्कूल के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माधव सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले ही शिक्षकों को बच्चों से काम नहीं कराने और साफ सफाई नहीं करवाने के निर्देश दिए हैं. स्कूल में फंड है और फंड के जरिेए किसी को लगाकर साफ सफाई करवाई जा सकती है.

पढ़ाई के बजाए कचरा साफ कर रहे छात्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



प्राचार्य की लापरवाही के कारण बच्चे कचरा साफ कर रहे हैं. इसकी जवाबदेही प्राचार्य संस्था प्रमुख की होगी- माधव सिंह, रामगढ़ शाला प्रबंधन समिति



सभी स्कूलों में है कर्मचारियों की व्यवस्था
जिला शिक्षा अधिकारी आर पी मिरे ने बताया कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने की जानकारी मिली है.यह पूरी तरह से गलत है और इसके लिए जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सभी स्कूलों में अंशकालिक शिक्षक के रूप में लोकल स्थानीय कर्मचारी लगाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी स्कूल की साफ-सफाई और अन्य कार्यों को करना है.

ड्रेस में कचरा साफ करते दिखे बच्चे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल में बच्चों से झाड़ू और साफ-सफाई करवाई जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- आरपी मिरे, जिला शिक्षाधिकारी

इसके साथ ही डीईओ ने पालक, प्रबंध समिति और जनपद के सदस्यों से भी अपील की है कि वे इस मामले में सहयोग करें और स्कूलों में बच्चों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करें. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचलों में शिक्षा सुधार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, शिक्षक नियुक्त कर रही है, लेकिन भरतपुर के इस हाई स्कूल के प्रधान पाठक के रवैये ने इन योजनाओं का मजाक उड़ाकर रखा है.

रामगढ़ हाईस्कूल में बच्चों से लगवाई झाड़ू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


नई शिक्षा नीति का उल्लंघन

स्कूल समय में बच्चों से शारीरिक श्रम करवाना नई शिक्षा नीति का खुला उल्लंघन है. एक ओर सरकार ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए दिन-रात प्रयास कर रही है, वहीं स्कूलों में इस तरह की घटनाएं पूरी व्यवस्था को खोखला कर रही हैं.

