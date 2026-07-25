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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार में छात्रों का जश्न

मुजफ्फरपुर: देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से बिहार के मुजफ्फरपुर में आंदोलनरत छात्र संगठनों व उनके समर्थकों में खुशी देखने को मिली. प्रदर्शन स्थल पर छात्रों और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

"आंदोलन की पहली बड़ी जीत"- प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्र आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताते हुए कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल था. उनका कहना था कि लगातार लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन के बाद सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी.

भविष्य सुरक्षित करने का आंदोलन: प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक यह केवल एक मंत्री के इस्तीफे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का आंदोलन था. छात्रों ने कहा कि इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि जब छात्र-युवा एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते हैं तो सरकार को भी झुकना पड़ता है.

जीत के साथ पीड़ा भी जुड़ी: हालांकि इस दौरान कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि इस जीत के साथ एक पीड़ा भी जुड़ी है. उनका दावा था कि यदि सरकार ने पहले ही छात्रों की मांगों पर निर्णय लिया होता तो आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कई छात्र आज उनके बीच होते.

"आंदोलन का उद्देश्य केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना है." - प्रदर्शनकारी छात्र