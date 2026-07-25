केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार में छात्रों का जश्न
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद छात्रों ने जीत का जश्न मनाया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार व लंबित मांगें पूरी करने की मांग की.
Published : July 25, 2026 at 5:30 PM IST
मुजफ्फरपुर: देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से बिहार के मुजफ्फरपुर में आंदोलनरत छात्र संगठनों व उनके समर्थकों में खुशी देखने को मिली. प्रदर्शन स्थल पर छात्रों और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
"आंदोलन की पहली बड़ी जीत"- प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्र आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताते हुए कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल था. उनका कहना था कि लगातार लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन के बाद सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी.
भविष्य सुरक्षित करने का आंदोलन: प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक यह केवल एक मंत्री के इस्तीफे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का आंदोलन था. छात्रों ने कहा कि इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि जब छात्र-युवा एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते हैं तो सरकार को भी झुकना पड़ता है.
जीत के साथ पीड़ा भी जुड़ी: हालांकि इस दौरान कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि इस जीत के साथ एक पीड़ा भी जुड़ी है. उनका दावा था कि यदि सरकार ने पहले ही छात्रों की मांगों पर निर्णय लिया होता तो आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कई छात्र आज उनके बीच होते.
"आंदोलन का उद्देश्य केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना है." - प्रदर्शनकारी छात्र
छात्रों को रिहा करने की मांग: प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों को तत्काल रिहा करने की भी मांग की. उनका कहना था कि संविधान का अनुच्छेद-19 प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है. लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है.
अन्य मांगें अभी भी लंबित: छात्र नेताओं ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आंदोलन की पहली सफलता है, लेकिन उनकी अन्य मांगें अभी भी लंबित हैं. उनका कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शेष मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
इसे भी पढ़ें-
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, जानें CJP प्रोटेस्ट से लेकर NEET पेपर लीक मामले में कब क्या हुआ
'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी मंत्रिमंडल को पहली शिकस्त' RJD की प्रतिक्रिया
धर्मेंद्र प्रधान 12 साल में इस्तीफा देने वाले मोदी सरकार के दूसरे मंत्री, दोनों बार दबाव में हुए फैसले