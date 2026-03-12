एग्जाम पेपर से भरा बक्सा कंधों पर लेकर चल रहे थे छात्र, पीछे से बाइक पर राह दिखाते मास्टर साहब
कटनी के बहोरीबंद क्षेत्र का मामला. वीडियो में स्कूली बच्चे भारी लोहे की पेटी को कंधों पर उठाए स्कूल की ओर बढ़ते आ रहे नजर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 11:03 PM IST
कटनी: सरकार जहां एक ओर छात्रों को देश का भविष्य गढ़ने के लिए शिक्षा से जोड़ने के हर सम्भव प्रयास कर रही है. वहीं शिक्षक ही मध्य प्रदेश के मुखिया की मनसा पर पलीता लगाते दिख रहे हैं. कटनी के बहोरीबंद क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. वीडियों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्र परीक्षा प्रश्नपत्रों से भरी भारी लोहे की पेटी कंधों पर उठाए पैदल चलते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया है.
वीडियो में 10-12 साल के बच्चे भारी लोहे की पेटी को कंधों पर उठाए स्कूल की ओर बढ़ रहे
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 10-12 साल के बच्चे करीब 20-25 किलोग्राम वजनी लोहे की पेटी को कंधों पर उठाए स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह पेटी बाकल थाने से लाई जा रही थी, जहाँ प्रश्नपत्र सुरक्षित रखे जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि स्कूल के शिक्षक सत्येंद्र पटेल मोटरसाइकिल पर आराम से सवार हैं, जबकि बच्चे पैदल मेहनत कर रहे हैं. दूरी करीब 2-3 किलोमीटर बताई जा रही है, जो ग्रामीण इलाके की कठिन राहों से होकर गुजरती है.
घटना की जानकारी होते है बहोरीबंद क्षेत्र के परिजनों में गुस्सा
इस घटना की जानकारी होते है बहोरीबंद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. छात्रों के अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी. एक अभिभावक ने कहा, "परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य में बच्चों को कुली बनाना क्या न्याय है? .. शिक्षक को क्या बच्चे गुलाम लगते हैं?" कई अभिभावकों ने जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई है.
शिक्षा विभाग ने कहा, दोषी शिक्षक या स्टाफ के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
अभिभावकों का कहना है कि ऐसी लापरवाही से न केवल बच्चों का शारीरिक नुकसान हो सकता है, बल्कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भी खतरे में पड़ सकती है. जिला शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. मामले में ADPC धनश्री जैन ने कहा, "वीडियो वायरल होने पर हमें सूचना मिली है. पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. दोषी शिक्षक या स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी." विभाग ने स्कूल प्राचार्य को नोटिस जारी करने की बात कही है. मध्य प्रदेश में परीक्षा सामग्री के परिवहन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश हैं, जिनमें मजिस्ट्रेट या पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य है.