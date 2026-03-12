ETV Bharat / state

एग्जाम पेपर से भरा बक्सा कंधों पर लेकर चल रहे थे छात्र, पीछे से बाइक पर राह दिखाते मास्टर साहब

कंधों पर परीक्षा प्रश्नपत्र की भारी पेटी ले जाते छात्र ( ETV Bharat )

कटनी: सरकार जहां एक ओर छात्रों को देश का भविष्य गढ़ने के लिए शिक्षा से जोड़ने के हर सम्भव प्रयास कर रही है. वहीं शिक्षक ही मध्य प्रदेश के मुखिया की मनसा पर पलीता लगाते दिख रहे हैं. कटनी के बहोरीबंद क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. वीडियों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्र परीक्षा प्रश्नपत्रों से भरी भारी लोहे की पेटी कंधों पर उठाए पैदल चलते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया है. वीडियो में 10-12 साल के बच्चे भारी लोहे की पेटी को कंधों पर उठाए स्कूल की ओर बढ़ रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 10-12 साल के बच्चे करीब 20-25 किलोग्राम वजनी लोहे की पेटी को कंधों पर उठाए स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह पेटी बाकल थाने से लाई जा रही थी, जहाँ प्रश्नपत्र सुरक्षित रखे जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि स्कूल के शिक्षक सत्येंद्र पटेल मोटरसाइकिल पर आराम से सवार हैं, जबकि बच्चे पैदल मेहनत कर रहे हैं. दूरी करीब 2-3 किलोमीटर बताई जा रही है, जो ग्रामीण इलाके की कठिन राहों से होकर गुजरती है. परीक्षा प्रश्नपत्र की भारी पेटी ले जाते छात्र (ETV Bharat)