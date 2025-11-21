ETV Bharat / state

दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए अब 26 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, ये रहेगी प्रक्रिया

आवेदनों का वेरिफिकेशन 1 से 29 नवम्बर 2025 तक होगा.

छात्रवृत्ति (Photo Credit: ETV Bharat)
November 21, 2025

लखनऊ: यूपी के समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए नई संशोधित की सूची जारी कर दी है. विभाग के उपनिदेशक और योजनाधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने बताया, संस्थान स्तर पर मास्टर डेटा लॉक 26 नवम्बर 2025 तक किया जाएगा. इसमें पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या, मान्यता और संस्थान से संबंधित अन्य विवरण शामिल हैं.

विश्वविद्यालय और एजेंसियों द्वारा संस्थानों के दस्तावेजों की जांच 1 दिसम्बर तक की जाएगी. जिला समाज कल्याण अधिकारी संस्थानों की डिजिटल सत्यापन (वेरिफिकेशन) प्रक्रिया 4 दिसम्बर 2025 तक पूरी करेंगे. छात्र 26 नवम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन, संशोधन और आवेदन को फाइनल सबमिट कर सकेंगे. संस्थान द्वारा छात्र आवेदनों का वेरिफिकेशन 1 से 29 नवम्बर 2025 तक होगा.

12 जनवरी तक खाते में भेजी जाएगी धनराशि: आनन्द कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय/एजेंसी द्वारा छात्र सत्यापन 3 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा. त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार के लिए छात्रों को निर्धारित तिथियों में संशोधन का अवसर मिलेगा. वहीं 28 नवम्बर से 12 जनवरी 2026 तक बैंक खातों की NPCI सीडिंग और धनराशि अंतरण संबंधी कार्यवाही पीएफएमएस के माध्यम से होगी.

समय से उपलब्ध करवाएं लाभ: उन्होंने कहा कि विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करें, ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ उपलब्ध हो सके.

