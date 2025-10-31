ETV Bharat / state

काशी विद्या पीठ हॉस्टल के लिए जल्दी करिए आवेदन, ये डेट है लास्ट

हॉस्टल और पीएचडी की डेट बढ़ी, पहले छात्रावास के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी.

students can apply kashi mahatma gandhi hostel 15 november.
महात्मा गांधी में हॉस्टल के लिए विद्यार्थी अब 15 नवम्बर तक कर सकते हैं आवेदन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 12:52 PM IST

वाराणसीः वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2025-26 के लिए छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. छात्र समर्थ पोर्टल के माध्यम 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. मुख्य गृहपति डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि छात्रहित को ध्यान में रखते हुए तिथि विस्तारित की गई है. पहले छात्रावास के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी.

ऐसे करें आवेदन: डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि,छात्रावास के लिए विद्यार्थी छात्रावास नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.mgkvp.ac.in) से डाउनलोड करके उस नियमावली को 10 रुपए के एफिडेविड या ई स्टाम्प पेपर में बनाकर एवं छात्रावास आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सम्बन्धित कार्यालय में जमा करेंगे. छात्रावास आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रवेश शुल्क रसीद, जाति, निवास प्रणाम पत्र एवं माता-पिता व विद्यार्थी का आधार कार्ड तथा चार फोटो कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है.

इसी क्रम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2024-25 में शोध में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि पांच नवम्बर तक बढ़ा दी गई है. कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी के आदेशानुसार छात्रहित में उक्त निर्णय लिया गया है. बता दें कि, पहले शोध में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि 28 अक्टूबर तक थी.

ये भी पढ़ेंः यूपी के शिक्षा विभाग में तीन बड़ी भर्तियां; 5000 से ज्यादा पदों के लिए जानिए कब से आवेदन, अंतिम तिथि

