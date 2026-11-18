यूपी के विश्वविद्यालयों में छात्रों की होगी स्क्रीनिंग; AI एप से होगी पहचान, सात कुलपतियों की टास्क फोर्स गठित
शासन स्तर पर उपसचिव राम जन्म चौहान के स्तर से आदेश जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:04 PM IST
लखनऊ : प्रदेश के विश्वविद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सेहत को लेकर स्क्रीनिंग कराएगी. सरकार की तरफ से यह कदम बढ़ते मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए उठाया जा रहा है. इसके लिए शासन स्तर पर इसके लिए शासन ने सात विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की टास्क फोर्स गठित की गई है. यह टास्क फोर्स एक सप्ताह के भीतर अपनी संस्तुतियां और कार्ययोजना शासन को सौंपेगी. इसके आधार पर सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी.
शासन स्तर पर उपसचिव राम जन्म चौहान के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक, इटावा स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (यूपीयूएमएस) के कुलपति प्रो. अजय सिंह को टास्क फोर्स का संयोजक बनाया गया है. वहीं, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति प्रो. विनय पाठक, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति प्रो. आरके सिंह, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति प्रो. बृजेंद्र सिंह और स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर के कुलपति प्रो. पीबीके सिंह को सदस्य बनाया गया है.
एम्स दिल्ली के नेवर अलोन पहल की तर्ज पर होगी स्क्रीनिंग : आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालयों में पहले से संचालित काउंसलिंग सेंटर, मेंटर-मेंटी योजना, हैप्पी थिंकिंग लैब, वेलनेस एवं म्यूजिक थेरेपी सेंटर और एआई आधारित परीक्षण जैसी गतिविधियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली की नेवर अलोन पहल की तर्ज पर विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, समयबद्ध हस्तक्षेप और उपचार की व्यवस्था विकसित की जाएगी.
एआई एप से होगी समस्याओं की पहचान : उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के कुलपति प्रो. अजय सिंह ने बताया कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. खासकर प्रोफेशनल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में पढ़ाई के दबाव और दूसरी वजहों से डिप्रेशन की समस्या सामने आती है. कई मामलों में यह स्थिति आत्महत्या जैसे गंभीर कदम तक पहुंच जाती है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी की ओर से भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनका सभी संस्थानों में प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि यूपीयूएमएस में किए गए अध्ययन और अवलोकन में युवा आबादी के करीब 35 से 40 प्रतिशत विद्यार्थियों में अलग-अलग स्तर की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिली हैं.
उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए एआई आधारित एक ऐप विकसित किया जा रहा है, जो लगभग तैयार है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का आकलन कर समस्याओं से जूझ रहे छात्रों की पहचान की जाएगी. इसके बाद मनोवैज्ञानिकों की मदद से उन्हें साइकोथेरेपी और काउंसलिंग दी जाएगी. जिन विद्यार्थियों को चिकित्सकीय उपचार की जरूरत होगी, उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जाएगा.
"योग, ड्रामा और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी जोर" : प्रो. अजय सिंह के मुताबिक, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए केवल स्क्रीनिंग और इलाज ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के माहौल में भी बदलाव किए जाएंगे. इसके तहत सांस्कृतिक समितियों के गठन, ड्रामेटिक गतिविधियों, योग और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे विद्यार्थियों को तनाव से उबरने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलेगा.
उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स की पहली बैठक हो चुकी है. सभी सदस्य अपने-अपने विश्वविद्यालयों में चल रहे प्रयासों, अनुभवों और सुझावों को संकलित कर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इसके बाद शासन स्तर पर एसओपी बनाई जाएगी. जिसे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में 24 राज्य विश्वविद्यालय, 216 सरकारी डिग्री कॉलेज और 45 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं. इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के लिए केजीएमयू, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी संचालित हैं. उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 65 विश्वविद्यालयों के अध्ययन में 21 विश्वविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त पाए हैं. इसमें 22 राज्य विश्वविद्यालय, 41 निजी विश्वविद्यालय, एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय शामिल हैं. वहीं, मेडिकल शिक्षा से जुड़े संस्थानों में केजीएमयू को नैक से ए++ और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई को बी++ ग्रेड प्राप्त है.
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