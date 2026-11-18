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यूपी के विश्वविद्यालयों में छात्रों की होगी स्क्रीनिंग; AI एप से होगी पहचान, सात कुलपतियों की टास्क फोर्स गठित

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : प्रदेश के विश्वविद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सेहत को लेकर स्क्रीनिंग कराएगी. सरकार की तरफ से यह कदम बढ़ते मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए उठाया जा रहा है. इसके लिए शासन स्तर पर इसके लिए शासन ने सात विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की टास्क फोर्स गठित की गई है. यह टास्क फोर्स एक सप्ताह के भीतर अपनी संस्तुतियां और कार्ययोजना शासन को सौंपेगी. इसके आधार पर सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी.





शासन स्तर पर उपसचिव राम जन्म चौहान के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक, इटावा स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (यूपीयूएमएस) के कुलपति प्रो. अजय सिंह को टास्क फोर्स का संयोजक बनाया गया है. वहीं, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति प्रो. विनय पाठक, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति प्रो. आरके सिंह, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति प्रो. बृजेंद्र सिंह और स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर के कुलपति प्रो. पीबीके सिंह को सदस्य बनाया गया है.



