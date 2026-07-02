ETV Bharat / state

IIT BHU की शानदार पहल, स्टूडेंट्स को मिलेगी सेमीकंडक्टर और स्मार्ट चिप बनाने की स्पेशल ट्रेनिंग

वाराणसी: IIT BHU ने स्टूडेंट्स के लिए शानदार पहला शुरू की है. यहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग ने स्नातक विद्यार्थियों में अनुसंधान, नवाचार और उन्नत तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए अंडरग्रेजुएट रिसर्च एवेन्यू (UGRA) कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन तकनीक के क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर योग्य बनाना है.

आईआईटी बीएचयू के जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि भारत के सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से छात्रों को चिप डिजाइन और टेस्टिंग में विशेषज्ञता देने के लिए UGRA पहल शुरू की है. यह एक अम्ब्रेला इनिसिएटिव के रूप में कार्य करेगा, जिसके तहत विशेष प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जहां छात्रों चिप के डिजाइन से लेकर प्रोटोटाइपिंग और सिलिकॉन ट्रेनिंग तक की जानकारी दी जाएगी.

आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा कि अंडरग्रेजुएट रिसर्च एवेन्यू के तहत नई लैब बनाई जाएंगी. इन लैब्स में छात्र सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कंप्यूटर चिप बनाने की पूरी प्रक्रिया का खुद लाइव अनुभव कर सकेंगे. इस पहल का उद्देश्य छात्रों में रिसर्च, नई सोच और बिजनेस शुरू करने के कल्चर को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआती स्तर पर ही रिसर्च के अवसर देकर संस्थान छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा. इस पहल का उद्देश्य देश के युवाओं को इस काबिल बनाना है कि वे भारत की तकनीकी प्रगति में अपना योगदान दे सकें.