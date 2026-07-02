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IIT BHU की शानदार पहल, स्टूडेंट्स को मिलेगी सेमीकंडक्टर और स्मार्ट चिप बनाने की स्पेशल ट्रेनिंग

IIT BHU में वर्टिव इंडिया के सहयोग से हुई "अंडरग्रेजुएट रिसर्च एवेन्यू की शुरुआत

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IIT BHU की शानदार पहल, स्टूडेंट्स को मिलेगी सेमीकंडक्टर और स्मार्ट चिप बनाने की स्पेशल ट्रेनिंग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 8:05 PM IST

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वाराणसी: IIT BHU ने स्टूडेंट्स के लिए शानदार पहला शुरू की है. यहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग ने स्नातक विद्यार्थियों में अनुसंधान, नवाचार और उन्नत तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए अंडरग्रेजुएट रिसर्च एवेन्यू (UGRA) कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन तकनीक के क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर योग्य बनाना है.

आईआईटी बीएचयू के जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि भारत के सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से छात्रों को चिप डिजाइन और टेस्टिंग में विशेषज्ञता देने के लिए UGRA पहल शुरू की है. यह एक अम्ब्रेला इनिसिएटिव के रूप में कार्य करेगा, जिसके तहत विशेष प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जहां छात्रों चिप के डिजाइन से लेकर प्रोटोटाइपिंग और सिलिकॉन ट्रेनिंग तक की जानकारी दी जाएगी.

आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा कि अंडरग्रेजुएट रिसर्च एवेन्यू के तहत नई लैब बनाई जाएंगी. इन लैब्स में छात्र सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कंप्यूटर चिप बनाने की पूरी प्रक्रिया का खुद लाइव अनुभव कर सकेंगे. इस पहल का उद्देश्य छात्रों में रिसर्च, नई सोच और बिजनेस शुरू करने के कल्चर को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआती स्तर पर ही रिसर्च के अवसर देकर संस्थान छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा. इस पहल का उद्देश्य देश के युवाओं को इस काबिल बनाना है कि वे भारत की तकनीकी प्रगति में अपना योगदान दे सकें.

वहीं, वर्टिव इंडिया के प्रबंध निदेशक शुभाशीष मजूमदार ने कहा कि भारत में ऐसे कुशल इंजीनियर्स तैयार करने की आवश्यकता है जो सीधे ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में काम कर सकें. आईआईटी बीएचयू के साथ हमारा यह सहयोग नवाचार को बढ़ावा देने और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं चिप डिजाइन के क्षेत्र में आवश्यक क्षमताओं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

वर्टिव के उत्पाद प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी के उपाध्यक्ष एएस प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिवेश में सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच की दूरी को कम करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि एडवांस्ड हार्डवेयर इनोवेशन लैब की मदद से छात्र कंप्यूटर चिप की डिजाइनिंग और उसकी टेस्टिंग से जुड़ा लाइव और व्यावहारिक काम सीख सकेंगे. इससे वे इतने कुशल हो जाएंगे कि भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में आसानी से नौकरियां पा सकेंगे और देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे.

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