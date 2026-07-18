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डोरंडा कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, मानव शृंखला बनाकर सड़क जाम

रांची के डोरंडा कॉलेज में छात्रों ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या कम करने को लेकर कॉलेज-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

STUDENTS PROTEST IN RANCHI
रांची के डोरंडा कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 6:36 PM IST

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रांचीः राजधानी के डोरंडा कॉलेज में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर एकत्र हुए और मानव शृंखला बनाकर सड़क जाम कर दी. इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शन के कारण कॉलेज के बाहर सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा.

कम सीटों के कारण अभ्यर्थी एडमिशन से वंचित

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या कम कर दी है, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को नामांकन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक कई अभ्यर्थी सीटें कम होने के कारण प्रवेश से वंचित हो रहे हैं.

डोरंडा कॉलेज के छात्र का बयान (Etv Bharat)

भविष्य और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहीः छात्र

छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने चौथे सेमेस्टर (Semester) की फीस तो जमा करा ली है, लेकिन अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई है. उनका कहना है कि परीक्षा में लगातार हो रही देरी के कारण पूरा शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है. इससे छात्रों का भविष्य और आगे की पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं. छात्रों ने मांग की है कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर परीक्षा आयोजित कराई जाए.

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. उनका कहना था कि कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

ट्रैफिक धीरे-धीरे नॉर्मल किया गया

सड़क जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील की. काफी देर तक चली वार्ता के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य कराया गया.

आंदोलन जारी रखने की बात कही

छात्रों ने मांग की है कि यूजी और पीजी की सीटों में कटौती का फैसला वापस लिया जाए, चौथे सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र कराई जाए और शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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डोरंडा कॉलेज में विरोध प्रदर्शन
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पाठ्यक्रम की सीटों को लेकर हंगामा
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