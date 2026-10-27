वाराणसी: BHU में छात्र संघ बहाली को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे
छात्रसंघ भवन परिसर स्थित डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय के बाहर छात्र धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:34 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में छात्रसंघ बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. विद्यार्थियों ने अपनी मांग को लेकर छात्रसंघ भवन पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की बहाली केवल चुनाव कराने का विषय नहीं है, बल्कि यह छात्रों की आवाज को मजबूती देने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और विश्वविद्यालय की व्यवस्था में लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने से जुड़ा सवाल है. धरने के माध्यम से विद्यार्थियों ने छात्रसंघ बहाली के मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन से ठोस पहल करने और स्पष्ट रास्ता निकालने की मांग उठाई.
धरने में शामिल विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान छात्र-छात्राओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फीस, छात्रावास, पुस्तकालय, शैक्षणिक सुविधाओं, परिसर की व्यवस्थाओं और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विद्यार्थियों की बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचना जरूरी है. छात्रसंघ जैसी निर्वाचित संस्था इन समस्याओं को सामूहिक रूप से उठाने और उनके समाधान के लिए जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
विद्यार्थियों के अनुसार, छात्रसंघ केवल पदाधिकारियों के चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है. इसके जरिए छात्र अपनी मांगों को संगठित रूप से रख सकते हैं और विश्वविद्यालय से जुड़े निर्णयों में अपनी समस्याओं तथा अपेक्षाओं को सामने ला सकते हैं. इसी आधार पर छात्रसंघ बहाली की मांग को छात्र प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है.
छात्रों का कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थियों की भूमिका केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए. विश्वविद्यालय की व्यवस्था में उनकी समस्याओं को सुनने, विचारों को महत्व देने और प्रतिनिधित्व का अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी जरूरी है. शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाना विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण अधिकार है.
छात्रसंघ बहाली की मांग के समर्थन में देश के अन्य विश्वविद्यालयों में छात्र प्रतिनिधित्व को लेकर होने वाली गतिविधियों का भी उल्लेख किया जा रहा है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधित्व तथा छात्रसंघ चुनावों को लेकर होने वाली चर्चाओं के बीच बीएचयू के विद्यार्थी भी अपनी निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था की मांग उठा रहे हैं.
छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर छात्रसंघ भवन पर शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरने में प्रमुख रूप से सत्यम, शिवांश, आदित्य, अमन, अमित, विवर्त और शौर्य सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे. धरने में शामिल विद्यार्थियों ने छात्रसंघ बहाली की मांग को प्रमुखता से उठाया और इस विषय पर ठोस पहल किए जाने की आवश्यकता जताई.
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