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वाराणसी: BHU में छात्र संघ बहाली को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे

BHU छात्र संघ भवन के सामने धरना प्रदर्शन करते छात्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में छात्रसंघ बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. विद्यार्थियों ने अपनी मांग को लेकर छात्रसंघ भवन पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की बहाली केवल चुनाव कराने का विषय नहीं है, बल्कि यह छात्रों की आवाज को मजबूती देने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और विश्वविद्यालय की व्यवस्था में लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने से जुड़ा सवाल है. धरने के माध्यम से विद्यार्थियों ने छात्रसंघ बहाली के मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन से ठोस पहल करने और स्पष्ट रास्ता निकालने की मांग उठाई.

धरने में शामिल विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान छात्र-छात्राओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फीस, छात्रावास, पुस्तकालय, शैक्षणिक सुविधाओं, परिसर की व्यवस्थाओं और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विद्यार्थियों की बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचना जरूरी है. छात्रसंघ जैसी निर्वाचित संस्था इन समस्याओं को सामूहिक रूप से उठाने और उनके समाधान के लिए जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.