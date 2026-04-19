पीने का पानी न मिलने पर BHU के छात्रों ने किया प्रदर्शन, हॉस्टल में बदहाली को लेकर रोष
सूचना मिलते ही प्रॉक्टोरियल बोर्ड के गार्ड मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 3:03 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के बिड़ला छात्रावास के बाहर छात्र अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर में शनिवार की देर रात प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही प्रॉक्टीरियल बोर्ड के गार्ड मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझने का प्रयास किया, लेकिन छात्र कई सूत्र मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे. इसके बाद छात्रों ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड समेत अधिकारियों को लिखित शिकायत किया. फिलहाल मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद है.
छात्रों के प्रमुख मांग
- हॉस्टल के सभी वाटर कूलर और आरो खराब मशीन को तत्काल बदला जाए.
- हॉस्टल की लाइट खराब है उसे तत्काल बनवाया जाए
- हॉस्टल में नियमित रूप से सफाई और कीटनाशक का छिड़काव हो
- हॉस्टल में कॉमन रूम और जिम खाने बनवाया जाए
- हॉस्टल के पार्क और मैदान की मरम्मत की जाए
- पानी की टंकी की नियमित सफाई की जाए
- हॉस्टल के सभी शौचालय की साफ सफाई की जाए
- हॉस्टल का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, जिससे गंदगी और हमेशा दुर्गंध आती है.
- विभिन्न मांगों को लेकर छात्र दिन रात प्रदर्शन करने लगे और तत्काल मांग को सुनिश्चित के आश्वासन पर शांत हुए.
छात्र विपिन ने बताया कि मैं ग्रेजुएट द्वितीय वर्ष का छात्र हूं. हमारे हॉस्टल में पानी की समस्या है. यहां 300 छात्र रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पीने के पानी की बहुत समस्या है और अभी तत्काल की समस्या को दूर किया जाएगा. हम लोग धरना समाप्त कर देंगे. पिछले 15 दिनों से लगातार कई जगह एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.
मजबूरी में हम लोगों को यहां पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. हमारी 8 सूत्रीय मांग है, जिसके लिए लिखित शिकायत एक बार फिर दिया गया है. इन सब समस्या को दूर करना चाहिए, अभी तो पानी की समस्या बहुत जरूरी है. पानी न मिलने की वजह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.
दरअसल, शनिवार की देर रात छात्रों ने बिड़ला छात्रावास से बाहर अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए सड़क पर केक काटता, जिसके बाद वहां मौजूद प्रॉपर बोर्ड के गर्दा द्वारा मना किया. उसके बाद छात्रों से उनकी बहस हो जाती है, फिर देखते ही देखते यह हाथापाई हो जाती है. छात्र हॉस्टल के अंदर जाकर पथराव करते हैं, फिर पुलिस फोर्स बुलाई जाती है. काफी समझाने के बाद छात्र शांत होते हैं. इस दौरान मौके पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच जाती है.
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