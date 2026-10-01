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AMU: छात्रसंघ चुनाव की मांग ने पकड़ा जोर; 10 दिन से भूख हड़ताल जारी, छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस

छात्रसंघ चुनाव की मांग ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं. करीब 10 दिन से डक पॉइंट पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का बुधवार को आक्रोश फूट पड़ा. उसके बाद छात्रों ने हाथों में मशाल लेकर कैंपस में जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द से जल्द छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की.

छात्रसंघ चुनाव की मांग (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान छात्रों का कहना है कि 21 सितंबर से धरना और भूख हड़ताल जारी है, लेकिन अब तक चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट कार्यक्रम सामने नहीं आया है. आंदोलनकारी छात्रों ने यूनियन इलेक्शन के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं. छात्रों ने साफ कहा है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. छात्रों के अनुसार, 2018 के बाद से विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. हर साल चुनाव कराने की मांग उठती रही है, लेकिन इस बार छात्रों ने इसे लेकर लगातार आंदोलन शुरू किया है. इस बीच छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद की कोशिश भी हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी. छात्रों का आरोप है कि धरना खत्म कराने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं.