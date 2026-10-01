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AMU: छात्रसंघ चुनाव की मांग ने पकड़ा जोर; 10 दिन से भूख हड़ताल जारी, छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस

छात्रों का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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छात्रसंघ चुनाव की मांग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:29 PM IST

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अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं. करीब 10 दिन से डक पॉइंट पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का बुधवार को आक्रोश फूट पड़ा. उसके बाद छात्रों ने हाथों में मशाल लेकर कैंपस में जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द से जल्द छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की.

छात्रसंघ चुनाव की मांग (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान छात्रों का कहना है कि 21 सितंबर से धरना और भूख हड़ताल जारी है, लेकिन अब तक चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट कार्यक्रम सामने नहीं आया है. आंदोलनकारी छात्रों ने यूनियन इलेक्शन के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं. छात्रों ने साफ कहा है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

छात्रों के अनुसार, 2018 के बाद से विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. हर साल चुनाव कराने की मांग उठती रही है, लेकिन इस बार छात्रों ने इसे लेकर लगातार आंदोलन शुरू किया है. इस बीच छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद की कोशिश भी हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी. छात्रों का आरोप है कि धरना खत्म कराने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं.

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छात्रसंघ चुनाव की मांग (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्र यासिर फहद का कहना है कि हम छात्र चुनाव की मांग कर रहे हैं और किसी तरह के आश्वासन या ऐसी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहते, जिससे उनकी मूल मांग कमजोर हो. उनका आरोप है कि छात्रों के बीच मतभेद पैदा कर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.

आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की समस्याओं को सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखने वाला निर्वाचित मंच मौजूद नहीं है. उनका सवाल है कि जब दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जा रहे हैं तो AMU में लंबे समय से चुनाव क्यों नहीं हुए. छात्रों का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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छात्रसंघ चुनाव की मांग (Photo Credit; ETV Bharat)

इस मामले में अब AMU के पुराने छात्र नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है. पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अब्दुल हफीज गांधी समेत कई पूर्व छात्र नेताओं ने छात्रसंघ की बहाली का समर्थन किया है. अब्दुल हफीज गांधी का कहना है कि छात्रसंघ छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा विषय है. उनके मुताबिक, विश्वविद्यालय में छात्रसंघ होने से छात्रों और प्रशासन के बीच संवाद और समस्याओं के समाधान का रास्ता आसान होता है.


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