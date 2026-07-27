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200 विद्यार्थी, सिर्फ 4 शिक्षक – ऐबरा स्कूल में छात्रों का आक्रोश फूटा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

गांव की स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्तर तक क्रमोन्नत कर दिया, लेकिन शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति नहीं की. इसका असर पढ़ाई पर पड़ रहा है.

Teachers Shortage In Bundi
ताला लगाने के बाद धरने पर बैठे विद्यार्थी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 3:31 PM IST

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बूंदी : जिले के रायथल क्षेत्र के ऐबरा गांव स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर सोमवार को विद्यार्थियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. करीब 200 से अधिक छात्र-छात्राओं की पढ़ाई महज चार शिक्षकों के भरोसे संचालित होने से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और मुख्य सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में ग्रामीण भी बच्चों के समर्थन में धरने पर बैठ गए. प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और प्रशासन को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी.

विद्यार्थियों का कहना था कि सरकार ने विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्तर तक क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति नहीं की. इसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ रहा है. कई विषयों की नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं, जिससे बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है. प्रदर्शन में ऐबरा सहित आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों के छात्र-छात्राएं और ग्रामीण शामिल हुए. सभी ने एक स्वर में रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई बार शिक्षा विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. मजबूर होकर विद्यार्थियों को स्कूल में ताला लगाकर सड़क पर उतरना पड़ा.

आक्रोश व्यक्त करती छात्राएं (ETV Bharat Bundi)

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विद्यालय के बाहर धरने के दौरान छात्रों ने कहा कि 200 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई का जिम्मा केवल चार शिक्षकों पर है. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती. उनका कहना था कि शिक्षक एक साथ कई विषयों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिससे न तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो पा रहा है और न ही विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिल पा रहा है. सूचना मिलते ही रायथल तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा रायथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें शांत करने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए यातायात को सुचारु किया.

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रायथल थाना के सहायक उपनिरीक्षक वेदप्रकाश योगी ने बताया कि विद्यालय में ताला लगाने और सड़क जाम की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी को वैकल्पिक व्यवस्था से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया. इसके बाद विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर स्कूल का ताला खोला और सड़क से जाम हटा लिया. प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही विद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

Last Updated : July 27, 2026 at 3:31 PM IST

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