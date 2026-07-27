ETV Bharat / state

200 विद्यार्थी, सिर्फ 4 शिक्षक – ऐबरा स्कूल में छात्रों का आक्रोश फूटा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

ताला लगाने के बाद धरने पर बैठे विद्यार्थी ( ETV Bharat Bundi )