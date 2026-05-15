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'मूक-बधिर छात्रों की पिटाई निंदनीय..' VIRAL वीडियो देख लाल हुए मुजफ्फरपुर DM, तुरंत बैठाई जांच टीम

मुजफ्फरपुर में मूक-बधिर बच्चों के छात्रावास में छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है-

सुब्रत कुमार, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर
सुब्रत कुमार, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में मूक-बधिर बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. जिला प्रशासन ने वायरल वीडियो के आधार पर मिठनपुरा थाना क्षेत्र में केस दर्ज करा दिया है. मामला बागेश्वरी मूक-बधिर विद्यालय का बताया जा रहा है.

मूक बधिर बच्चों से छात्रावास में मारपीट : सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि फेसबुक पर वायरल वीडियो आया जिसमें मूक-बधिर बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है. उस वीडियो का सत्यापन कराया गया तो मामला मिठनपुर थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मूक-बधिर विद्यालय के होने की पुष्टि हुई.

मूक-बधिर बच्चों के छात्रावास में छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट (ETV Bharat)

''फेसबुक पर वायरल वीडियो का सत्यापन कराया गया, जिसमें मूक-बधिर बच्चे की पिटाई की पुष्टि हुई है. स्कूल संचालक संजय कुमार और कर्मचारी राजू कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.''- मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर

प्रशासन ने गठित की जांच टीम : मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल चार सदस्यी जांच कमेटी का गठन किया. जांच टीम में एसडीओ पूर्वी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक, मुशहरी बीडियो और मिठनपुरा थानाध्यक्ष को शामिल किया गया.

वायरल वीडियो की हुई पुष्टि : वायरल वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि छात्रावास में रह रहे बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है. मामला सामने आने के बाद सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों से पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में बच्चों के साथ मारपीट की पुष्टि होने के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई.

दोनों आरोपी चल रहे फरार : मामले की पुष्टि होने के बाद विद्यालय संचालक संजय कुमार और कर्मचारी राजू कुमार के खिलाफ मिठनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने घटना को बेहद दुखद बताया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में हम लोग कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाएंगे.

''ये घटना बेहद ही निंदनीय है. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गठित जांच टीम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.''- सुब्रत कुमार, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

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