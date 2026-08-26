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राप्ती का बढ़ा जलस्तर, गोरखपुर के 200 स्कूल खतरे में, ऐसे जान जोखिम में डालने को मजबूर नौनिहाल

गोरखपुर के 19 ब्लॉकों के ये स्कूल डूब क्षेत्र में हैं, बाढ़ आते ही टापू बन जाते.

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जान जोखिम में डाल शिक्षा पाने को मजबूर नौनिहाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 1:56 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 2:32 PM IST

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गोरखपुर: जनपद में राप्ती नदी का बढ़ता जलस्तर हर साल दर्जनों गांवों के साथ-साथ नौनिहालों के भविष्य को भी अपनी चपेट में ले लेता है. बाढ़ और जलभराव की इस आपदा का सबसे बुरा असर जिले के कई प्राथमिक स्कूलों पर पड़ता है. आंकड़ों के मुताबिक, गोरखपुर के 19 ब्लॉकों में करीब 200 से अधिक स्कूल ऐसे डूब क्षेत्र में स्थित हैं, जो बाढ़ आते ही टापू बन जाते हैं.

जान जोखिम में डाल शिक्षा पाने को मजबूर नौनिहाल (Video Credit; ETV Bharat)

ऐसा ही बहरामपुर का प्राथमिक विद्यालय है, जहां मानसून आते ही बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडराने लगता है. घुटनों तक भरे गंदे पानी से जूझते हुए न सिर्फ नन्हें बच्चे, बल्कि शिक्षक और शिक्षिकाएं भी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं.

हर साल होने वाली इस स्थिति से प्रशासन अच्छी तरह से परिचित है, फिर भी कोई निदान नहीं किया गया. जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा, मिड-डे मील से लेकर दैनिक जीवन की चीजें भी प्रभावित होती हैं. स्कूल की हेड मास्टर दुर्गावती पाण्डेय ने बताया कि इस समस्या की शिकायत वह पिछले कई सालों से करती आ रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आता.

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जान जोखिम में डाल शिक्षा पाने को मजबूर नौनिहाल (Photo Credit; ETV Bharat)

इसी तरह खोराबार, गोला, सहजनवा, ब्रह्मपुर क्षेत्र के तमाम स्कूल भी इस समस्या के शिकार हो जाते हैं. जिसमें कई घटनाएं भी हो चुकी हैं. पूनम साहनी नामक महिला ने बताया कि इसी जलभराव की वजह से पिछले साल उन्होंने अपना 8 साल का बेटा खो दिया है. उन्होंने कहा कि बच्चे छोटे-छोटे हैं. वह पानी भरे क्षेत्र से जाते हैं. इंफेक्शन होता है. अंगुली सड़ जाती हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है. पिछली साल ऐसे ही पानी में डूब कर मेरे बच्चे की मौत हो गई.

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जान जोखिम में डाल शिक्षा पाने को मजबूर नौनिहाल (Photo Credit; ETV Bharat)

स्कूल का छात्र अनमोल ने कहा कि पानी भरा है. स्कूल आते-जाते डर लगता है. पानी में ही घुसकर जाना पड़ता है. जब पानी ज्यादा हो जाता है, तो स्कूल बंद हो जाता है. ऐसे ही आर्यन, श्रेयांश और राजवीर कहते हैं कि हमें मैडम जी पढ़ाती हैं. इसलिए हम स्कूल आते हैं और पानी में जाते हैं. कभी कभी तो नदी के बंधे पर ही वह पढ़ाती हैं. हेडमास्टर दुर्गावती पाण्डेय का कहना है कि नगर निगम से सड़क ऊंची करने की बात होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. प्रधान रुचि नहीं लेते. स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं बनी है. बच्चों के साथ ग्रामीणों को भी दिक्कत होती है.

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शिक्षिका के साथ छात्र (Photo Credit; ETV Bharat)

इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे को टाल दिया, कार्यालय पहुंचने पर न तो मिले और न ही कैमरे पर कुछ बोलना मुनासिब समझा. फोन पर कहा कि यह समस्या निरंतर नहीं रहती. जब बाढ़, पानी होता है तो स्कूल घिरता है. पानी हट जाता है फिर स्कूल संचालित होता है. यह सवाल किया गया कि स्कूल डूब क्षेत्र में क्यों बनाए गए. क्या कहीं और जगह नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि जहां जगह मिलती है वहीं स्कूल बना दिया जाता है.

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Last Updated : August 26, 2026 at 2:32 PM IST

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