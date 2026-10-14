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दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने सीएम रेखा गुप्ता को बताई लाइब्रेरी और पीजी की समस्या

सीएम रेखा गुप्ता छात्रों से बात करती हुईं ( CM X Handle )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीती रात राजधानी के सबसे बड़े एजुकेशन हब मुखर्जी नगर का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम ने बिना किसी तामझाम के चाय की टपरी पर बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं और यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया. छात्रों ने उनके सामने भारी-भरकम पीजी में किराया, लाइब्रेरी की कमी, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं. सीएम ने अधिकारियों को तत्काल एक्शन लेने के निर्देश देते हुए कहा कि देश के कोने-कोने से आए छात्र दिल्ली परिवार का हिस्सा हैं और उनका बेहतर भविष्य सरकार की जिम्मेदारी है.

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