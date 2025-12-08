ETV Bharat / state

भरदार पट्टी को जोड़ने वाला मार्ग खस्ताहाल, स्कूली बच्चों ने लगाई डीएम प्रतीक जैन से गुहार

रुद्रप्रयाग: भरदार पट्टी के दर्जनों गांवों के साथ ही प्रसिद्ध मां मठियाणा मंदिर को जोड़ने वाला जवाड़ी मोटरमार्ग जानलेवा बना हुआ है. मार्ग पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में समय रहते अगर मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया तो भविष्य में किसी बड़ी घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. मार्ग से हर दिन ग्रामीण जनता के साथ ही स्कूली बच्चे आवागमन कर रहे हैं, जिस कारण उनमें हर समय भय बना रहता है.

बरसाती सीजन के दौरान जवाड़ी बाईपास राजमार्ग से भरदार पट्टी के साथ ही प्रसिद्ध मां मठियाणा मंदिर को जोड़ने वाला जवाड़ी-रौठिया, दरमोला, सौंराखाल समेत दर्जनों गावों को जोड़ने वाला मार्ग जगह-जगह ध्वस्त हो गया है. मार्ग पर किसी तरह व्यवस्था के तहत आवाजाही हो रही है, जो कभी भी किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकती है. जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव जवाड़ी को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति खस्ताहल बनी हुई है.

आए दिन यहां छोटे चौपहिया वाहन ऊबड़ खाबड़ सड़क पर फंस जाते हैं. वहीं सड़क की खस्ताहाल स्थिति के कारण दुपहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर पड़ते हैं. जिस कारण ग्रामीणों को सड़क मार्ग पर जान हथेली में रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है. ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार सड़क दुरुस्तीकरण की मांग भी की है. बीते बरसात में जवाड़ी बायपास से जुड़ा जवाड़ी मोटरमार्ग भारी भू-धंसाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था.