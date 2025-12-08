ETV Bharat / state

भरदार पट्टी को जोड़ने वाला मार्ग खस्ताहाल, स्कूली बच्चों ने लगाई डीएम प्रतीक जैन से गुहार

जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे ग्रामीण और स्कूली बच्चे, बरसाती सीजन में जगह-जगह ध्वस्त हुआ जवाड़ी-रौठिया मोटरमार्ग.

Rudraprayag Road Bad Condition
रुद्रप्रयाग जवाड़ी मोटरमार्ग खस्ताहाल (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

December 8, 2025

रुद्रप्रयाग: भरदार पट्टी के दर्जनों गांवों के साथ ही प्रसिद्ध मां मठियाणा मंदिर को जोड़ने वाला जवाड़ी मोटरमार्ग जानलेवा बना हुआ है. मार्ग पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में समय रहते अगर मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया तो भविष्य में किसी बड़ी घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. मार्ग से हर दिन ग्रामीण जनता के साथ ही स्कूली बच्चे आवागमन कर रहे हैं, जिस कारण उनमें हर समय भय बना रहता है.

बरसाती सीजन के दौरान जवाड़ी बाईपास राजमार्ग से भरदार पट्टी के साथ ही प्रसिद्ध मां मठियाणा मंदिर को जोड़ने वाला जवाड़ी-रौठिया, दरमोला, सौंराखाल समेत दर्जनों गावों को जोड़ने वाला मार्ग जगह-जगह ध्वस्त हो गया है. मार्ग पर किसी तरह व्यवस्था के तहत आवाजाही हो रही है, जो कभी भी किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकती है. जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव जवाड़ी को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति खस्ताहल बनी हुई है.

आए दिन यहां छोटे चौपहिया वाहन ऊबड़ खाबड़ सड़क पर फंस जाते हैं. वहीं सड़क की खस्ताहाल स्थिति के कारण दुपहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर पड़ते हैं. जिस कारण ग्रामीणों को सड़क मार्ग पर जान हथेली में रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है. ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार सड़क दुरुस्तीकरण की मांग भी की है. बीते बरसात में जवाड़ी बायपास से जुड़ा जवाड़ी मोटरमार्ग भारी भू-धंसाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था.

जवाड़ी मोटर मार्ग पर बरसात के कारण भूधंसाव हुआ था. यहां सड़क दुरुस्तीकरण के लिए 55 लाख रुपये की आवश्यकता है, जबकि वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 20 लाख रुपए की आवश्यकता है. सड़क मार्ग के सुधारीकरण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है.
इन्द्रजीत बोस, लोनिवि अधिशासी अभियंता

सड़क पर जगह-जगह कहीं गड्ढे तो कहीं सड़क पूरी तरह से वाशआउट हो गई थी. इस कारण कारण यहां वाहनों की आवाजाही बमुश्किल से हो रही है. विभाग की ओर से सड़क को आवाजाही के लिए व्यवस्था के तौर पर दुरुस्त किया गया है, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी नाजुक बनी हुई है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है. बीते दिनों डीएम प्रतीक जैन ने लोनिवि के अधिकारियों के साथ इस सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जल्द सड़क के दुरुस्तीकरण को लेकर आंगणन तैयार करने के निर्देश दिए थे.

भरदार पट्टी के राइंका जवाड़ी के छात्र अनुराग, रोहन ने सड़क को ठीक करने के लिए यंग डीएम प्रतीक जैन से निवेदन किया है. सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों ने अपना संदेश डीएम तक पहुंचाने का प्रयास किया है. बच्चों ने कहा, डीएम सर प्लीज हमारी स्कूल की सड़क को ठीक कर दीजिए, कुछ दिन पहले यहां पर एक स्कूली का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक युवक घायल हुआ.

