लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुस्साए छात्रों ने जड़ा ताला; बैकफुट पर विवि प्रशासन ने मानी मांगें
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर जांच कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर छात्र शांत हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:11 AM IST
लखनऊ: छात्रावास आवंटन में अनियमितता के जांच की मांग को लेकर गुरुवार को छात्रों का धैर्य उस समय जवाब दे गया, जब मिलने पहुंचे छात्रों से कुलपति ने मुलाकात करने से इंकार कर दिया. इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने प्रशासनिक भवन के गेट पर ताला जड़ने के साथ ही गेट पर धरने पर बैठ गए.
छात्रों के ताला जड़ने की खबर पाकर हरकत में आए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर जांच कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर छात्र शांत हुए. छात्रों ने 15 दिन से चल रहे धरने को वापस ले लिया.
दोपहर करीब दो बजे धरने पर बैठे छात्र वेद त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ने पर छात्र उसे गोद में उठाकर वीसी कार्यालय पहुंचे थे. छात्रों के हाथों में गुलाब और ज्ञापन थे. वह कुलपति को अपनी मांगों और बीमार छात्र की परेशानी से अवगत कराना चाहते थे. छात्रों के मुताबिक, उन्हें अपनी ओर आता देख कुलपति कार में बैठकर रवाना हो गए.
इसके बाद छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कार्यालय के बाहर चैनल गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया. धरने पर बैठने की खबर पाकर मौके पर पहुंचा प्राक्टोरियल बोर्डइस दौरान चले प्रदर्शन में छात्रों ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
मुख्य कुलानुशासक प्रो. राकेश द्विवेदी ने बताया कि छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े रहे. इसी दौरान कुछ छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने लगे गेट पर ताला जड़ दिया. इसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया.
प्रदर्शन के बाद छात्रों ने कुलपति को संबोधित ज्ञापन अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अमिता कनौजिया, चीफ प्रोवोस्ट प्रो. आशीष अवस्थी और मुख्य कुलानुशासक प्रो. राकेश द्विवेदी को सौंपा. इसमें छात्रावास आवंटन की उच्चस्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित करने, 12 से 15 दिनों में रिपोर्ट सार्वजनिक करने, मेरिट और कट ऑफ सहित पूरी आवंटन सूची जारी करने, रिक्त सीटों का ब्योरा देने और सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटित करने की मांग की गई.
छात्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने ज्ञापन में शामिल एक-एक मांग को मानने और जल्द से जल्द निराकरण कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद छात्रों ने आंदोलन को वापस ले लिया.
धरनारत छात्रों में रिशेंद्र प्रताप सिंह, अनुराग सिंह तोमर, ऋषभ मिश्रा, यशवर्धन, आयुष पाठक, सौरभ गिरी, आयुष जायसवाल, अंबेश दूबे, यथार्थ सिंह, उज्ज्वल सिंह, हर्ष सिंह, आशीष सिंह, अलख मिश्रा, उमंग मिश्रा, संस्कार गुप्ता, शिवम गुप्ता, दीपांकर श्रीवास्तव, दिव्यांश पांडेय, आशुतोष यादव, केशव त्रिपाठी, विशाल द्विवेदी और प्रांजल उपाध्याय समेत 50 से अधिक विद्यार्थी शामिल रहे.
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