ETV Bharat / state

लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुस्साए छात्रों ने जड़ा ताला; बैकफुट पर विवि प्रशासन ने मानी मांगें

बैकफुट पर विवि प्रशासन ने मानी मांगें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: छात्रावास आवंटन में अनियमितता के जांच की मांग को लेकर गुरुवार को छात्रों का धैर्य उस समय जवाब दे गया, जब मिलने पहुंचे छात्रों से कुलपति ने मुलाकात करने से इंकार कर दिया. इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने प्रशासनिक भवन के गेट पर ताला जड़ने के साथ ही गेट पर धरने पर बैठ गए.

छात्रों के ताला जड़ने की खबर पाकर हरकत में आए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर जांच कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर छात्र शांत हुए. छात्रों ने 15 दिन से चल रहे धरने को वापस ले लिया.