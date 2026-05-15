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गोरखपुर डीडीयू में पेड़ों की कटाई, एबीवीपी ने काटा बवाल, वीसी ने कहा-विकास के लिए जरूरी

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू ) में पिछले कई महीनों से पेड़ों की कटाई को लेकर छात्रों और ABVP की नाराजगी शुक्रवार को सड़क पर आ गई. विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि 8 महीने में 3000 हजार से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिस में दिए आंकड़ों में 1195 पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी. लेकिन इसके विपरीत अंधाधुंध 3000 से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है.

प्रोफेसर पूनम टंडन कुलपति DDU (Video Credit: ETV Bharat)

विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय के छात्रो ने पेड़ कटाई के खिलाफ शुक्रवार को घंटों हंगामा किया. विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आवाज दबाने के लिए उन्हें धमकी दी गई है.



वन विभाग ने पेड़ों को काटने की जो अनुमति विश्वविद्यालय को दी है, उसमें पेड़ों की संख्या करीब 1150 है, जिसमें सागवान समेत कई तरह के पेड़ शामिल हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि जो पेड़ काटे गए हैं, वह 25 साल पुराने हैं. वह अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं.

विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी से लेकर लॉ भवन समेत कई भवनों का निर्माण होना है, जिसके लिए जगह हम कैंपस के बाहर नहीं ले सकते. इसलिए जो जगह हमारी पहले से खाली थी, जहां पेड़ पौधे लगाए गए थे, जो अब अपनी उम्र भी पूरी कर चुके हैं, उन्हें काटकर ही इन बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है.