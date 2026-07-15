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चाकसू: प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में छात्रों-ग्रामीणों का प्रदर्शन, ट्रांसफर निरस्त करने की मांग

चाकसू के जयसिंहपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के तबादले के खिलाफ छात्र-छात्राएं और ग्रामीण सड़क पर उतर आए.

प्रधानाचार्य के तबादले का विरोध
प्रधानाचार्य के तबादले का विरोध (ETV Bharat Chaksu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 4:50 PM IST

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जयपुर: चाकसू क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हरिनारायण मीणा के तबादले से छात्रों और ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया है. दो वर्षों में स्कूल की बेहतरी के लिए सराहे जा रहे प्रधानाचार्य के ट्रांसफर का फैसला विद्यार्थियों और स्थानीय ग्रामीणों को बिल्कुल रास नहीं आया. इसके विरोध में ग्रामीण और स्कूल के छात्र सड़क पर उतर आए और प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त करने की मांग की.

छात्र और ग्रामीण उतरे सड़क पर: स्थानीय ग्रामीणों और छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में विद्यालय की व्यवस्था, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल में सुधार हुआ था. ऐसे में अचानक उन्हें राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया, निवाई में ट्रांसफर कर दिया गया. इस फैसले के विरोध में छात्र-छात्राएं पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए. उनके साथ अभिभावक और ग्रामीण भी शामिल हुए.

तबादले को लेकर छात्रों और ग्रामीणों में आक्रोश (ETV Bharat Chaksu)

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छात्रों ने किया स्कूल का बहिष्कार: हाथों में पोस्चर लिए और नारे लगाते हुए विद्यार्थियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक तबादला आदेश वापस नहीं लिया जाता, वे स्कूल में अध्यापन का बहिष्कार जारी रखेंगे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया, जिससे छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया.

धरने पर बैठे छात्र
धरने पर बैठे छात्र (ETV Bharat Chaksu)

विद्यार्थियों का आंदोलन जारी: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना स्थानीय स्थिति का जायजा लिए अचानक तबादला कर रहा है, जो विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ के समान है. जयसिंहपुरा गांव में स्कूल परिसर और आसपास तनावपूर्ण माहौल है. विद्यार्थी आंदोलन पर डटे हुए हैं. अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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