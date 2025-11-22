ETV Bharat / state

सप्ताह में एक दिन स्कूलों में पारंपरिक वस्त्र पहनकर आएंगे विद्यार्थी और शिक्षक : मदन दिलावर

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किए निर्देश
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किए निर्देश (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 3:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन निर्धारित गणवेश से अलग वस्त्र पहनकर विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे. यह वस्त्र पारंपरिक और स्थानीय निर्मित होंगे, जिसको पहनकर विद्यार्थी ही नहीं शिक्षकों को भी आना होगा. यह कहना है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का. दिलावर ने कहा कि यह आदेश विभाग को जारी कर दिए गए हैं. इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

बातचीत में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची में लिखवा लिए होंगे, इसीलिए कांग्रेस को डर लग रहा है कि उनके नाम कट जाएंगे. एसआईआर का विरोध कांग्रेस की यह घबराहट है. जिस प्रकार से चोर की दाढ़ी में तिनका, उसी प्रकार से कांग्रेस की दाढ़ी में भी तिनका है. एसआईआर मतदाता सूची का गहन परीक्षण है ताकि कोई बोगस मतदाता सूची में न रहे. एक मतदाता के अन्य जगहों पर एक से अलावा तीन चार जगह नाम न हों. मृत व्यक्तियों का नाम कट सके. मतदाता सूची का निरीक्षण पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन यह गहन निरीक्षण हो रहा है.

पढ़ें. मंत्री दिलावर की डोटासरा को चेतावनी- धर्मांतरण को संरक्षण देने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Ajmer)

कोई पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है : एसआईआर में लगे अधिकारी और कार्मिकों से मंत्री मदन दिलावर ने आग्रह किया है कि इसमें किसी भी प्रकार का तनाव न लें. एसआईआर का काम उन्हें मन से करना चाहिए. यह कोई साल 2 साल का कार्य नहीं है. एक-सवा महीने का कार्य है. एसआईआर के कार्य में लगे कार्मिकों को कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन इससे कोई पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. अधिकारियों से निवेदन है कि एसआईआर के पुनर्निरीक्षण में लगे कार्मिकों से मित्रवत कार्य लें, कार्मिकों में इतना डर और भय उत्पन्न न करें.

केंद्र सरकार करती है श्रमिकों की चिंता : केंद्र सरकार की ओर से नए श्रमिक नियम लागू किए जाने पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए तत्पर रहती है और उनके लिए चिंता करती है. केंद्र सरकार ने पहले भी श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी. श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, बीमा, बेटी के बालिग होने पर 18 हजार रुपए मिलते हैं. नए नियमों में श्रमिकों को मिनिमम वेजेज की गारंटी दी गई है.

पढ़ें. कोटा में दो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ दर्ज हुआ धर्मांतरण का मुकदमा, भजनलाल सरकार को बताया था 'शैतान का राज'

दोषी के खिलाफ आजीवन कारावास : धर्मांतरण के मुद्दे पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार ने देश में सबसे मजबूत कानून धर्मांतरण को लेकर बनाया है. प्रदेश में यदि कोई धर्मांतरण की गतिविधियां करता है और जांच में वह सिद्ध हो जाता है तो दोषी के खिलाफ आजीवन कारावास तक की सजा है. 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है. जो इमारत धर्मांतरण के लिए उपयोग ली जाएगी, उस इमारत को ध्वस्त भी किया जा सकता है.

कांग्रेस धर्मांतरण करने वालों की पक्षधर : मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दिन गए जब कांग्रेस के लोग धर्मांतरण करवाने वालों के साथ थे. वो चाहते थे कि हिंदू समाज किस तरह से कमजोर हो और आपस में हिंदू जातियां एक दूसरे से कैसे लड़ें?. कांग्रेस ऐसे लोगों का पक्षधर रही है और आज भी पक्षधर है, इसलिए कांग्रेस आज भी अंदर ही अंदर इस बिल का विरोध कर रही है जो ठीक नहीं है.

पढ़ें. निशाने पर चुनाव आयोग: बीएपी सांसद रोत बोले-एसआईआर कोविड से बड़ी महामारी

कांग्रेस विधानसभा में करती धर्मांतरण बिल का विरोध : उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यदि धर्मांतरण बिल का विरोध करना था तो विधानसभा का प्लेटफार्म उनके पास था. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में मुद्दा उठाते और यदि उनकी बात को नहीं सुना जाता तो मत विभाजन की बात करते. उसमें जीते तो धर्मांतरण बिल रद्द हो जाता. विधानसभा में कांग्रेस ने विरोध नहीं किया और बाहर आकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि अब धर्मांतरण करवाने वालों को काल कोठरी में डाला जाएगा.

TAGGED:

LOCAL COSTUMES IN GOVERNMENT SCHOOL
STUDENTS TO WEAR TRADITIONAL
सरकारी स्कूल में पारंपरिक वस्त्र
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
DRESS RULES IN GOVERNMENT SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सबरीमला मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क भोजनालय, पवित्र भोजन से तृप्त हो रहे भक्त

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.