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CBSE बोर्ड परीक्षा से पहले LOC में एक गलती पड़ सकती है भारी, जानिए कैसे सुधार का मिल रहा आखिरी मौका

पटना में शमायल अहमद ने दी विषय पर जानकारी ( ETV Bharat )

पटना: सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है. बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूलों की ओर से छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी एलओसी तैयार कर सीबीएसई को भेजी जाती है. यही वह सूची है, जिसमें छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं.