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प्रतापगढ़ में फूटा गुस्सा: जर्जर विद्यालय भवन और बदहाल व्यवस्थाओं से नाराज ग्रामीणों व छात्रों का धरना-प्रदर्शन

प्रतापगढ़ : जिले के पीपलखूंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत बक्तोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जर्जर भवन, पेयजल, शौचालय और शिक्षकों की कमी को लेकर सोमवार को विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विद्यालय भवन बेहद जर्जर हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. विद्यालय में पीने योग्य पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और शौचालय गंदे होने से छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की भी कमी है. एक शिक्षक को दो-दो कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है. आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण संवैधानिक तरीके से धरना-प्रदर्शन शुरू किया गया है.

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विद्यार्थियों से बातचीत कर समझाइश की : उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व विद्यार्थियों से बातचीत कर समझाइश की. ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी मांगों का लिखित प्रस्ताव मौके पर ही सौंपने की बात कही और शीघ्र समाधान की मांग दोहराई.