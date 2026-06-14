रैगिंग व मारपीट मामला : जांच समिति गठित, मेडिकल प्रशासन बोला- रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई
मेडिकल प्रशासन ने कहा कि कलेक्टर की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई.
Published : June 14, 2026 at 1:16 PM IST
बूंदी: राजस्थान के बूंदी मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में दो गुटों के बीच विवाद से परिसर का माहौल गरमा रहा है. जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव के निर्देश पर कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनात्मक जांच समिति बनाई, जो सभी पक्षों के बयान और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
शनिवार को मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में छात्रों के दो गुटों में कहासुनी हुई, जो झड़प में बदल गई. द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने अपने सीनियर पर रैगिंग और मारपीट का आरोप लगाया. घायल छात्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण किया. इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर हॉस्टल भेज दिया. हॉस्टल में तनाव की सूचना पर कॉलेज प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा था.
प्रथम दृष्टया रैगिंग का मामला नहीं: मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राहुल चंदेल ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह रैगिंग का मामला प्रतीत नहीं होता. यह छात्रों के बीच उत्पन्न आपसी विवाद है. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में अनुशासन और छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. यदि जांच के दौरान रैगिंग या प्रताड़ना के प्रमाण सामने आते हैं तो संबंधित छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. संस्थान में रैगिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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पुलिस व प्रशासन ने कहा: हिंडौली थाना पुलिस के एएसआई मणिराज मीणा ने बताया, दोनों पक्षों के छात्रों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे. कॉलेज प्रशासन की अनुशासनात्मक समिति भी घटनाक्रम के हर पहलू की गहन जांच कर रही है. रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. छात्र, अभिभावक और प्रशासन सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है.
इस बीच, जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने स्पष्ट कहा, छात्रावास का अनुशासन, शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दी जाएगी. रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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