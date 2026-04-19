JPSC परीक्षा के प्रथम पाली के प्रश्न पत्रों में तकनीकी दिक्कत, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
धनबाद में जेपीएससी परीक्षा में छात्रों ने ओएमआर शीट के बॉक्स में गड़बड़ी और प्रश्न में गलत विकल्प देने का आरोप लगाया है.
Published : April 19, 2026 at 3:44 PM IST
धनबाद: जिले में 46 केंद्रों पर आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, वहीं परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ तकनीकी त्रुटियों ने परीक्षा के दौरान परेशानी खड़ी कर दी.
पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद जब अभ्यर्थी केंद्रों से बाहर निकले तो कई ने अपनी नाराजगी जाहिर की. अभ्यर्थी रौशन कुमार ने बताया कि कुछ प्रश्नों के विकल्प ही गलत दिए गए थे. उन्होंने कहा कि नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लास से जुड़े सवालों में सही उत्तर विकल्पों में मौजूद नहीं था. ऐसे में मजबूरी में उपलब्ध विकल्पों में से ही उत्तर भरना पड़ा. उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि JPSC इन प्रश्नों को ड्रॉप करती है, तो उनके अंक जोड़े जाएं.
7 अंक भरने के लिए थे 6 बॉक्स मौजूद
वहीं अभ्यर्थी राजकुमार मंडल ने उत्तर पुस्तिका की बनावट पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि कुछ प्रश्नों के लिए केवल 6 बॉक्स दिए गए थे. जबकि 7 बॉक्स की जरूरत थी. सातवां बॉक्स नहीं होने के कारण उन्हें खुद से एक अतिरिक्त बॉक्स बनाकर उत्तर भरना पड़ा. उन्होंने कहा कि JPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए.
इसी तरह अभ्यर्थी प्रकाश कुमार यादव ने भी रजिस्ट्रेशन नंबर भरने में समस्या की बात कही. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए दिए गए बॉक्स पर्याप्त नहीं थे. जिसके कारण उन्हें एक अतिरिक्त बॉक्स खुद से बनाकर उसमें अंक भरना पड़ा. कुल मिलाकर पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण रही. लेकिन इन तकनीकी खामियों ने अभ्यर्थियों के बीच असंतोष जरूर पैदा कर दिया है. अब देखना होगा कि JPSC इन शिकायतों पर क्या रुख अपनाती है.
ये भी पढ़ें: रांची के 96 केंद्रों पर JPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में आयोजन
JPSC प्रारंभिक परीक्षाः रांची के 96 केंद्रों पर होंगे एग्जाम, जिला प्रशासन सख्त
JPSC Exam: धनबाद में 46 केंद्रों पर परीक्षा, कदाचार करते पकड़े गये तो होगी एफआईआर