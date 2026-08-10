हजारीबाग में रांची जाने वाले छात्रों को रोके जाने का आरोप, कहा- लोकतांत्रिक देश में सरकार का यह कदम गैर जिम्मेदाराना
हजारीबाग में छात्र ने आरोप लगाया है कि रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में जाने वाले छात्रों को पुलिस स्टेशन पर रोक रही है.
Published : August 10, 2026 at 2:53 PM IST
हजारीबाग: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभी जगह से जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं. वहीं दूसरी तरफ कई छात्र संगठन हेमंत सोरेन के जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं. हजारीबाग से विधानसभा घेराव करने रांची जा रहे छात्रों को जिले के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर रोका जा रहा है. हजारीबाग से जाने वाले छात्रों को पुलिस रास्ते में ही रोक रही है.
हजारीबाग रेलवे स्टेशन में किसी भी व्यक्ति को जिनके पास रांची जाने का खास उद्देश्य नहीं है, उन्हें पुलिस द्वारा रोके जाने का आरोप लगाया है. विशेष कर छात्रों पर पुलिस की पैनी नजर रही है. मौके पर तीन थाना प्रभारी, डीएसपी मुख्यालय ज्ञान रंजन समेत दो अंचल अधिकारी रेलवे स्टेशन पर तैनात नजर आए. वहीं रांची जाने वाली बसों को रोके जाने के साथ ही मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है. बसों में यात्रियों और सामान की गहन तलाशी ली जा रही है.
आंदोलन करना छात्रों का अधिकार है: छात्र
रांची जाने वाले यात्रियों का कहना है कि आंदोलन करना छात्रों का अधिकार है. लेकिन बसों के आवागमन पर रोक लगाना उचित नहीं है. कई लोगों को जरूरी काम के सिलसिले में रांची जाना था. लेकिन वाहनों के रोके जाने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा. यात्रियों ने प्रशासन से आम लोगों के आवागमन को बाधित नहीं करने की मांग की है. छात्रों ने कहा कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है. लोकतांत्रिक देश में सरकार का यह कदम गैर जिम्मेदाराना है.
पुलिस लोगों से पूछ रही है अगर उन्हें लगता है कि जाना बेहद जरूरी है, तभी जाने की इजाजत दी जा रही है. छात्र जो आंदोलन में जा रहे हैं, उन्हें रोक लिया गया है. छात्रों को रोकने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है. इसके अलावा वरीय पुलिस अधिकारी रात से ही विभिन्न चौक चौराहा पर तैनात देखे जा रहे हैं. हजारीबाग टाउन स्टेशन में डीएसपी स्तर के पदाधिकारी अलर्ट मोड में देखे गए. रांची को जोड़ने वाले सभी विशेष मार्गों पर पुलिस नजर बनाए हुए है.
डीएसपी मुख्यालय ज्ञान रंजन ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किया गया है. क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र रांची जा रहे हैं. रेलवे की भी परीक्षा होनी है. किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, उसे देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि छात्रों की हितों को देखते हुए पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है.
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