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हजारीबाग में रांची जाने वाले छात्रों को रोके जाने का आरोप, कहा- लोकतांत्रिक देश में सरकार का यह कदम गैर जिम्मेदाराना

हजारीबाग: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभी जगह से जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं. वहीं दूसरी तरफ कई छात्र संगठन हेमंत सोरेन के जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं. हजारीबाग से विधानसभा घेराव करने रांची जा रहे छात्रों को जिले के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर रोका जा रहा है. हजारीबाग से जाने वाले छात्रों को पुलिस रास्ते में ही रोक रही है.

हजारीबाग रेलवे स्टेशन में किसी भी व्यक्ति को जिनके पास रांची जाने का खास उद्देश्य नहीं है, उन्हें पुलिस द्वारा रोके जाने का आरोप लगाया है. विशेष कर छात्रों पर पुलिस की पैनी नजर रही है. मौके पर तीन थाना प्रभारी, डीएसपी मुख्यालय ज्ञान रंजन समेत दो अंचल अधिकारी रेलवे स्टेशन पर तैनात नजर आए. वहीं रांची जाने वाली बसों को रोके जाने के साथ ही मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है. बसों में यात्रियों और सामान की गहन तलाशी ली जा रही है.

जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (ईटीवी भारत)

आंदोलन करना छात्रों का अधिकार है: छात्र

रांची जाने वाले यात्रियों का कहना है कि आंदोलन करना छात्रों का अधिकार है. लेकिन बसों के आवागमन पर रोक लगाना उचित नहीं है. कई लोगों को जरूरी काम के सिलसिले में रांची जाना था. लेकिन वाहनों के रोके जाने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा. यात्रियों ने प्रशासन से आम लोगों के आवागमन को बाधित नहीं करने की मांग की है. छात्रों ने कहा कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है. लोकतांत्रिक देश में सरकार का यह कदम गैर जिम्मेदाराना है.