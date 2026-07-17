आजमगढ़ में नीट में असफल छात्रा ने खुदकुशी की, परिणाम आने के बाद से उदास थी
शिक्षिका मां स्कूल से लौटी तो बेटी का शव फंदे से लटकता मिला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 7:34 PM IST
आजमगढ़ : शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में शुक्रवार दोपहर नीट में असफल छात्रा ने पंखे लटककर जान दे दी. स्कूल से पढ़ाकर मां घर लौटी तो उसे घटना की जानकारी हुई. बेटी का शव देख मां रोते-रोते बेहाल हो गई. घरवालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है.
आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ला निवासी आशा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं. उनके पति संजय यादव की बीमारी के चलते वर्ष 2016 में मृत्यु हो गई थी. इसके बाद से आशा पर एक बेटे और बेटी की जिम्मेदारी आ गई थी. मामा साधू यादव ने बताया कि सृष्टि (19) पढ़ने में तेज थी. इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद से नीट की तैयारी कर रही थी. सृष्टि दूसरी बार नीट में बैठी दी थी. पहले परीक्षा में पेपर आउट होने के कारण परिणाम नहीं आया तो इसके बाद दूसरी बार परीक्षा में शामिल हुई.
बृहस्पतिवार को नीट का परिणाम आया. परीक्षा में फेल होने पर सृष्टि काफी उदास थी. घरवालों के मुताबिक, मां आशा शुक्रवार को खाना बनाने के बाद स्कूल पढ़ाने के लिए चली गई थीं. सृष्टि घर पर अकेली थी. दोपहर में किसी समय सृष्टि ने पंखे में लगे हुक में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. जब स्कूल से मां आशा घर लौटी तो अंदर का दृश्य देखकर सन्न रह गई. मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े. देखा तो सृष्टि का शव फंदे से लटक रहा था.
मौके पर पहुंची सिविल लाइंस चौकी व शहर कोतवाली की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरु की. इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. इसकी जानकारी मिली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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