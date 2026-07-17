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आजमगढ़ में नीट में असफल छात्रा ने खुदकुशी की, परिणाम आने के बाद से उदास थी

मौके पर जांच-पड़ताल करती पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़ : शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में शुक्रवार दोपहर नीट में असफल छात्रा ने पंखे लटककर जान दे दी. स्कूल से पढ़ाकर मां घर लौटी तो उसे घटना की जानकारी हुई. बेटी का शव देख मां रोते-रोते बेहाल हो गई. घरवालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है. सीओ सिटी शुभम तोदी (Video Credit; ETV Bharat) आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ला निवासी आशा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं. उनके पति संजय यादव की बीमारी के चलते वर्ष 2016 में मृत्यु हो गई थी. इसके बाद से आशा पर एक बेटे और बेटी की जिम्मेदारी आ गई थी. मामा साधू यादव ने बताया कि सृष्टि (19) पढ़ने में तेज थी. इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद से नीट की तैयारी कर रही थी. सृष्टि दूसरी बार नीट में बैठी दी थी. पहले परीक्षा में पेपर आउट होने के कारण परिणाम नहीं आया तो इसके बाद दूसरी बार परीक्षा में शामिल हुई.