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पलामू में कॉलेज के छात्र हुए उग्र! सीटों की कटौती के विरोध में कॉलेज में जड़ा ताला

पलामू में छात्र संगठनों ने कॉलेज में सीटों की कटौती को लेकर विरोध करते हुए जेएस कॉलेज में ताला लगा दिया.

Students protest over seat cuts
छात्रों का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 9:16 PM IST

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पलामू: कॉलेज में सीटों की कटौती के विरोध में छात्र संगठनों ने गुरुवार को जनता शिवरात्रि कॉलेज में ताला लगा दिया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं आजसू के छात्र नेताओं ने सीटों में कटौती के विरोध में आंदोलन की शुरूआत की. छात्र संगठन का आरोप है कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है और कॉलेज में सीटों की संख्या कम की जा रही है.

सीट कम करने के विरोध में प्रदर्शन

दरअसल, पलामू के जनता शिवरात्रि कॉलेज में ग्रेजुएशन के कोर्स के कई विषय में सीटों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. कई विषय में पहले से कम नामांकन लिए जाएंगे. जानकारी सामने आने के बाद एबीवीपी और आजसू के छात्र संगठन आंदोलन पर उतर आए हैं और पहले चरण में कॉलेज में ताला लगा दिया है.

जानकारी देते आजसू छात्र नेता राणा हिमांशु सिंह (Etv bharat)

विभिन्न छात्र संगठनों के साथ प्रिंसिपल की बैठक

आजसू छात्र नेता राणा हिमांशु सिंह ने बताया कि आंदोलन जारी है, सीटों की संख्या कम करने का प्रस्ताव है, बातचीत जारी है, सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो आंदोलन जारी रहेगा. जनता शिवरात्रि कॉलेज में गुरुवार को विभिन्न छात्र संगठनों के साथ प्रिंसिपल ने बैठक की है और 15 जून तक समय मांगा है. ऑल पलामू स्टूडेंट यूनियन और एनएसयूआई ने भी आंदोलन शुरू किया है.

दरअसल, 2023-27 के बैच में जनता शिवरात्रि कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में 380 जबकि इतिहास में 306 में छात्रों का एडमिशन हुआ था. 2025-29 में पॉलिटिकल साइंस में 466 और इतिहास में 572 छात्रों का नामांकन हुआ था. दोनों विषय में पॉलिटिकल साइंस में 40 तथा इतिहास में मात्र 120 सीट पर ही नामांकन का प्रस्ताव है. इसी तरह कई दूसरे विषय में भी नामांकन को लेकर सीटों की संख्या को लेकर विवाद है.

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