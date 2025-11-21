JNU में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का विरोध तेज, छात्रसंघ पदाधिकारियों ने कहा- बिना हमारी मंजूरी नहीं होने दिया जाएगा लागू
उन्होंने कहा कि प्रशासन बाहरी लोगों के नाम पर डर का माहौल बना रहा है. ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.
Published : November 21, 2025 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) लगाने के प्रस्ताव को लेकर छात्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. छात्रसंघ और विद्यार्थियों ने प्रशासन पर बिना छात्रों की सहमति निगरानी व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया. जेएनयू विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कैंपस प्रवेश पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लगाने के प्रस्ताव के बाद छात्रसंघ पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे.
प्रदर्शन के दौरान जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष गोपिका ने कहा कि प्रशासन बिना किसी औपचारिक चर्चा, बिना छात्रों की राय लिए निगरानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. जब पिछली बार कमेटी बनाने और सभी हितधारकों से बातचीत करने का वादा किया गया था, तो समिति की रिपोर्ट कहां हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीधा जवाब देने के बजाय यह कहा कि समिति पहले ही फैसला कर चुकी है कि एफआरटी सिस्टम लगाया जाएगा. विश्वविद्यालय का हर संसाधन, लाइब्रेरी से लेकर स्टाफ तक, छात्रों के लिए है और इसलिए छात्र प्राथमिक हितधारक हैं. बिना छात्रों की मंजूरी के किसी तरह की निगरानी व्यवस्था लागू नहीं होगी.
प्रदर्शन के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि प्रशासन बाहरी लोगों के नाम पर डर का माहौल बना रहा है. कहा गया कि प्रशासन यह तर्क दे रहा है कि कैंपस में गैरकानूनी छात्र मौजूद हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह वही छात्र हैं जो डिग्री पूरी करने के बाद शोध या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं. के. गोपिका ने कहा कि विरोध में शामिल छात्रों को अवैध कहने के बाद, प्रशासन ने सभी छात्रों को मेल भेजा की मास्टर या पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को दो से तीन महीने की अतिरिक्त छात्र अवधि दी जाएगी, लेकिन शर्त यह होगी कि वह एफआरटी के लिए रजिस्टर करें. उन्होंने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की दोहरी नीति बताया.
