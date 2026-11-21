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छात्रसंघ का दरवाजा बंद, तो पंचायत चुनाव में मारी एंट्री... NSUI-ABVP के छात्र नेताओं ने लहराया परचम

छात्र नेताओं ने गांव की राजनीति में जमाए पैर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: छात्रसंघ चुनाव को राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है, लेकिन विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं के सामने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का रास्ता सीमित हो गया है. ऐसे में छात्र राजनीति से जुड़े युवाओं ने गांवों की राजनीति का रुख किया है. हालिया पंचायती राज चुनावों में इसका असर साफ दिखा. NSUI और ABVP से जुड़े कई छात्र नेताओं ने सरपंच और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़कर जीत दर्ज की. इससे साफ है कि छात्र राजनीति के लिए मंच बंद होने के बावजूद युवाओं का राजनीतिक सफर थमा नहीं है.