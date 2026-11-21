छात्रसंघ का दरवाजा बंद, तो पंचायत चुनाव में मारी एंट्री... NSUI-ABVP के छात्र नेताओं ने लहराया परचम
NSUI के प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने बताया-जिला परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव परिणामों में छात्र राजनीति का प्रभाव साफ दिखाई दिया.
Published : November 21, 2026 at 7:17 PM IST
जयपुर: छात्रसंघ चुनाव को राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है, लेकिन विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं के सामने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का रास्ता सीमित हो गया है. ऐसे में छात्र राजनीति से जुड़े युवाओं ने गांवों की राजनीति का रुख किया है. हालिया पंचायती राज चुनावों में इसका असर साफ दिखा. NSUI और ABVP से जुड़े कई छात्र नेताओं ने सरपंच और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़कर जीत दर्ज की. इससे साफ है कि छात्र राजनीति के लिए मंच बंद होने के बावजूद युवाओं का राजनीतिक सफर थमा नहीं है.
कांग्रेस ने छात्र नेताओं को दिया ग्रामीण राजनीति में मौका: NSUI के प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने बताया कि जिला परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव परिणामों में छात्र राजनीति का प्रभाव साफ दिखाई दिया है. सरकार ने छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाकर छात्रों के साथ कुठाराघात किया है.इसके बावजूद कांग्रेस ने विश्वविद्यालयों में सक्रिय छात्र नेताओं पर भरोसा जताया और उन्हें ग्रामीण व शहरी निकाय चुनावों में मौका दिया. परिहार के मुताबिक सीकर जिला परिषद में महेश सामोता सहित राजस्थान विश्वविद्यालय के NSUI प्रभारी विजयपाल कुड़ी, नीमा वर्मा, रवि सैनी, राकेश गड़वाल, श्रवण झांझड़ा और मेघराज गुर्जर जैसे चेहरे मैदान में उतरे और जीत दर्ज की. उन्होंने कहा कि इन युवाओं ने बड़े अंतर से जीतकर भाजपा को जवाब दिया है.
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इन युवाओं ने पंचायत चुनाव में दर्ज की जीत
- महेश सामोता - जिला परिषद सदस्य.
- श्रवण झांझड़ा - जिला परिषद सदस्य.
- नीमा वर्मा - जिला परिषद सदस्य.
- राकेश गढ़वाल - जिला परिषद सदस्य.
- विजयपाल कुड़ी - जिला परिषद सदस्य.
- रवि सैनी - पंचायत समिति सदस्य.
- मेघराज गुर्जर - सरपंच.
ABVP के छात्र नेताओं ने भी गांवों में बनाई राजनीतिक जमीन: दूसरी ओर ABVP से जुड़े छात्र नेताओं ने भी पंचायत चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. ABVP से जुड़े सतवीर मीणा झुंझुनूं में सरपंच चुने गए, जबकि देवीलाल जाट ने सीकर की धोद पंचायत में सरपंच पद पर जीत दर्ज की. इसके अलावा राजू गुर्जर सीकर में पंचायत समिति सदस्य चुने गए.इन परिणामों से साफ है कि छात्र राजनीति से निकले युवाओं के लिए पंचायत चुनाव किसी एक दल तक सीमित नहीं हैं. NSUI और ABVP दोनों संगठनों के युवा अब ग्रामीण राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं.
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छात्रसंघ चुनाव बंद, लेकिन राजनीतिक सफर बरकरार:राजस्थान में छात्रसंघ चुनावों पर रोक के बाद छात्र संगठनों की ओर से लगातार चुनाव बहाल करने की मांग उठाई जाती रही है. छात्र नेताओं का तर्क है कि छात्रसंघ चुनाव केवल कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का माध्यम भी हैं. बहरहाल, अब पंचायत चुनावों में छात्र नेताओं की भागीदारी ने राजनीति का एक नया रास्ता दिखाया है. युवा विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करना चाहते थे, वे अब सीधे ग्रामीण निकायों के चुनाव में उतर रहे हैं.
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