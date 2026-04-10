ETV Bharat / state

मोबाइल फटने के कारण छात्र नहीं दे सका था UPSC एग्जाम, 3 साल बाद कंज्यूमर कमीशन ने मोबाइल कंपनी पर ठोका भारी जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को ठहराया सेवा में कमी का दोषी, लगाया डेढ़ लाख रु का जुर्माना, कहा अभ्यर्थी की सालभर की मेहनत हुई बर्बाद

मोबाइल कंपनी को भरना होगा जुर्माना
मोबाइल कंपनी को भरना होगा जुर्माना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 9:19 AM IST

|

Updated : April 10, 2026 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग के हब ओल्ड राजेंद्र नगर में एक मोबाइल फटने से यूपीएससी अभ्यर्थी की सालभर की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई. परीक्षा से ठीक एक दिन पहले अभ्यर्थी का फोन फटने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और अगले दिन होने वाली प्रारंभिक परीक्षा नहीं दे सका. इसके बाद अभ्यर्थी ने उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमीशन) का रुख किया. अब करीब साढ़े तीन साल बाद मध्य जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले में रियलमी मोबाइल टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी पाया.

आयोग के अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए मोबाइल कंपनी को पीड़ित छात्र को कुल 1.50 लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च देने का आदेश दिया है. आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मोबाइल की बैटरी में धमाका होना सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है, जिससे किसी की जान भी जा सकती थी.

यह है पूरा मामला
मामले के अनुसार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले पीड़ित कोटी साईं पवन ने वर्ष 2019 में करीब 18 हजार रुपये में रियलमी एक्टी(realme xt) मोबाइल फोन खरीदा था. पांच जून 2022 को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से ठीक एक दिन पहले चार जून की तड़के सुबह तीन बजे फोन अचानक फट गया और आग पकड़ ली. घटना के समय फोन छात्र के सिरहाने ही रखा था. हादसे में उसके हाथ, माथे, उंगलियों में चोटें आईं, जिसके चलते उसे तत्काल अस्पताल जाना पड़ा और वह अगले दिन होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो सका. पीड़ित ने आयोग को बताया कि हादसे की वजह से पिता की जीवन भर की जमा-पूंजी से भरी गई कोचिंग की फीस भी बेकार चली गई. इस घटना ने न सिर्फ उसकी तैयारी पर पानी फेर दिया, बल्कि उसके करियर की रफ्तार भी एक साल पीछे धकेल दी.

कंपनी की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश
उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीड़ित जब न्याय की गुहार लेकर मोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर पहुंचा, तो उसे मोबाइल ठीक करने के बदले एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसमें धमाके की जिम्मेदारी खुद छात्र पर डाली गई थी. पीड़ित के इनकार करने पर न केवल उसे अपमानित किया, बल्कि उसका फोन तक लौटाने से मना कर दिया. आयोग ने पीड़ित के दर्द को समझते हुए कंपनी के गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर फटकार लगाई.

आयोग ने माना कि छात्र ने न केवल शारीरिक और मानसिक कष्ट सहा, बल्कि उसका कीमती एक साल भी बर्बाद हो गया. आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह पवन को एक लाख रुपये शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के रूप में, 25 हजार रुपये हर्जाने और 25 हजार रुपये कानूनी खर्च के लिए भुगतान करे. पूरी राशि एक अक्तूबर 2022 से छह प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ देनी होग. यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो ब्याज की दर बढ़ाकर नौ प्रतिशत कर दी जाएगी.

Last Updated : April 10, 2026 at 9:27 AM IST

TAGGED:

MOBILE PHONE EXPLODE CASE DELHI
CONSUMER COMMISSION FINE
UPSC EXAM NEWS DELHI
MOBILE PHONE EXPLODES FINE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.