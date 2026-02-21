ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी में छात्र ने 20वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में स्थित पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक 23 वर्षीय युवक ने सोसाइटी के स्टूडियो अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी.

23 वर्षीय अर्जुन बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र था. अर्जुन ने पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी के स्टूडियो अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही थाना सुरजपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल की गहन जांच की गई, लेकिन पुलिस को वहाँ से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

एडिसीपी सेन्ट्रल नोएडा आर के गौतम का कहना है कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है, जो मौके पर पहुँच चुके हैं. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की विधिक कार्यवाही और जांच में जुटी है और अब छात्र के दोस्तों और मोबाइल रिकॉर्ड्स के जरिए इस कदम के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है. इस साल शुरूआत से सुसाइड की कई घटनाएं हुई हैं, इसी महीने थाना बिसरख के शाहबेरी इलाके में एक 23 वर्षीय ब्यूटीशियन पूजा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. पड़ोसियों को दुर्गंध आने पर घटना का पता चला. वह काफी समय से अकेले रह रही थी.