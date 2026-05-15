ETV Bharat / state

दिल्ली: नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रा ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस

परिवार वालों ने बताया कि NEET परीक्षा रद्द होने की वजह से वह तनाव में थी.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : May 15, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में NEET परीक्षा रद्द होने से परेशान एक 20 वर्षीय छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतक छात्रा पिछले कुछ वर्षों से NEET की तैयारी कर रही थी और इस वर्ष उसे बेहतर परिणाम की उम्मीद थी. परिवार वालों ने बताया परीक्षा से जुड़ी हालिया खबरों के बाद वह मानसिक तनाव में थी. हालांकि, मामले में शक तब बढ़ा जब परिजन बिना पुलिस को सूचित किए अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे.

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के आज़ादपुर में, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही 20 साल की एक NEET उम्मीदवार ने कथित तौर पर अपने घर पर जान दे दी. अधिकारी ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल, महिला द्वारा यह कदम उठाने के पीछे की असली वजह का पता अभी नहीं चल पाया है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, "पीड़िता NEET की तैयारी कर रही थी. हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि उसने यह कदम क्यों उठाया. मंगलवार को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक के आरोपों के बीच, मेडिकल एडमिशन के लिए 3 मई को हुए NEET परीक्षा को रद्द कर दिया था. दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है. गुरुवार को आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक महिला का शव बिना पुलिस को सूचना दिए, अंतिम संस्कार के लिए केवल पार्क श्मशान घाट लाया गया है.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम तुरंत श्मशान घाट पहुंची और पाया कि मृतक आज़ादपुर के लाल बाग की रहने वाली थी. जांच में पता चला कि महिला ने कथित तौर पर अपने घर पर जान दे दी थी. अधिकारी ने बताया कि परिवार वालों ने बाद में दावा किया कि उन्हें ऐसे मामलों में कानूनी औपचारिकताओं के बारे में पता नहीं था, इसलिए वे अधिकारियों को बिना बताए सीधे शव को श्मशान घाट ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए महिला के घर का दौरा किया है. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:

  1. NEET पेपर लीक के आरोपी धनंजय लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा
  2. नीट पेपर लीक मामला: NTA मुख्यालय पर AAP के छात्र संगठन का हल्लाबोल! शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी
  3. NEET पेपर लीक मामले पर फिर गरजे अरविंद केजरीवाल, कहा- जब Gen Z जागेगा तब खत्म होंगे पेपर लीक माफिया

TAGGED:

STUDENT SUICIDE IN ADARSH ​​NAGAR
नीट पेपर लीक मामला
NEET PAPER LEAK 2026
NEET EXAM PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.