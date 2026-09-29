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सौंगा से नाले में बही छात्रा का शव बरामद , मगरलोड थाना क्षेत्र का मामला, तीन दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

सौंगा क्षेत्र से नाले में बही छात्रा का शव बरामद ( etv bharat chhattisgarh )

धमतरी : मगरलोड में तेज बारिश के दौरान नाले में बही 14 साल की छात्रा तराना निषाद का शव 3 दिन बाद बरामद किया गया.आपको बता दें कि बच्ची की तलाश में 26 सितंबर से पुलिस,एसडीआरएफ और नगर सैनिक गोताखोरों की टीम लगी थी. छात्रा का शव महानदी के सौंगा क्षेत्र से बरामद किया गया.