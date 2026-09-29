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सौंगा से नाले में बही छात्रा का शव बरामद , मगरलोड थाना क्षेत्र का मामला, तीन दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

मगरलोड थाना क्षेत्र के नाले में बही छात्रा का शव तीन दिन बाद सौंगा से बरामद किया गया.

body recovered from Saunga area
सौंगा क्षेत्र से नाले में बही छात्रा का शव बरामद (etv bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
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धमतरी : मगरलोड में तेज बारिश के दौरान नाले में बही 14 साल की छात्रा तराना निषाद का शव 3 दिन बाद बरामद किया गया.आपको बता दें कि बच्ची की तलाश में 26 सितंबर से पुलिस,एसडीआरएफ और नगर सैनिक गोताखोरों की टीम लगी थी. छात्रा का शव महानदी के सौंगा क्षेत्र से बरामद किया गया.

कैसे हुआ था हादसा ?

मगरलोड थाना क्षेत्र के मेघा गांव की रहने वाली 14 वर्षीय तराना निषाद 26 सितंबर को मेघा स्थित पेट्रोल पंप के पास गई थी. इसी दौरान वह नाले के पास खेल रही थी. उस समय जिले में तेज बारिश हो रही थी और नदी-नाले उफान पर थे. खेलते समय अचानक तराना नाले में गिर गई और पानी के तेज बहाव के साथ बह गई.

पुलिस के साथ परिजनों ने बच्ची को ढूंढा

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजन बच्ची को खोजने के लिए मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए मगरलोड पुलिस ने तत्काल सर्चिंग अभियान शुरू किया. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम और नगर सैनिक गोताखोरों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया.

26 सितंबर को तराना निषाद पेट्रोल पंप के पास नाले में गिर गई थी. तेज बहाव के कारण वह पानी में बह गई थी. घटना के बाद से पुलिस, एसडीआरएफ और नगर सैनिक गोताखोरों की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी. मंगलवार को तराना का शव महानदी के सौंगा में बरामद किया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है- प्रमोद अमलतास,मगरलोड थाना प्रभारी

कई घंटों तक चला था रेस्क्यू ऑपरेशन
कई घंटों तक नाले और आसपास के इलाकों में सर्चिंग की गई. नदी के तेज बहाव और लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पानी का बहाव तेज होने के कारण बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. इसके बावजूद पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार अलग-अलग संभावित स्थानों पर तलाश करती रही.

परिवार में पसरा मातम

आपको बता दें कि तीन दिनों बाद जब शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली, परिवार में मातम पसर गया. जिस बच्ची की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में परिवार कई दिनों से परेशान था, उसकी मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया है.

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