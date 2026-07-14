ETV Bharat / state

छात्र की आत्महत्या के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग, परिजनों ने लगाए मारपीट के गंभीर आरोप

देहरा में 14 वर्षीय छात्र आत्महत्या मामला ( ETV BHARAT )