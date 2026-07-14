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छात्र की आत्महत्या के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग, परिजनों ने लगाए मारपीट के गंभीर आरोप

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

DEHRA STUDENT SUICIDE
देहरा में 14 वर्षीय छात्र आत्महत्या मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
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देहरा: कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल में 14 वर्षीय छात्र की आत्महत्या के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. घटना के कई दिन बाद भी ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश कम नहीं हुआ है. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, स्कूल की मान्यता रद्द करने, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है. इस संबंध में रविवार को मृतक छात्र के पिता और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने संबंधित निजी स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया था.

स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि केवल कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी से न्याय नहीं मिलेगा. पूरे मामले की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन पर भी बनती है. इसलिए सरकार को स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए. समाजसेवी नायक कैडी ने कहा कि शिक्षा विभाग को इस स्कूल के साथ-साथ संचालकों से जुड़े अन्य शिक्षण संस्थानों की भी जांच करनी चाहिए. यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वहां भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पिता ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक छात्र के पिता ने आरोप लगाया कि बेटे को हॉस्टल में दाखिले के शुरुआती दिनों में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नया वार्डन आने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई. उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले अन्य बच्चों ने बताया कि उनके बेटे के साथ नियमित रूप से मारपीट की जाती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि वार्डन नया डंडा लाकर बच्चों से कहता था कि "आज इसकी टेस्टिंग तुम्हारे ऊपर होगी." उन्होंने कहा कि यदि समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई होती तो शायद उनका बेटा आज जीवित होता.

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स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते परिजन और ग्रामीण (ETV BHARAT)

मृतक के पिता ने कहा कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई सही दिशा में है, लेकिन मामले के मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं. उन्होंने सरकार और न्यायालय से स्कूल के प्रबंध निदेशक (एमडी) और प्रधानाचार्य की अग्रिम जमानत रद्द कर उन्हें भी गिरफ्तार करने की मांग की.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, स्कूल की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि सभी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की है.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 4 जुलाई को 14 वर्षीय छात्र ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद, छात्र के पिता की शिकायत पर स्कूल के प्रबंध निदेशक, प्रधानाचार्य, हॉस्टल वार्डन और बस चालक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अब तक हॉस्टल वार्डन और स्कूल बस चालक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा चुका है, जहां से दोनों को 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, स्कूल के प्रबंध निदेशक और प्रधानाचार्य को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है. दूसरी ओर, एसपी देहरा संदीप धवल ने कहा कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है.

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