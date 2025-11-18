छात्र के कपड़े उतरवा की अश्लील हरकत, डंडे से की पिटाई, तीन स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज
पीड़ित छात्र के चाचा ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी छात्रों की कम्प्लेंट स्कूल प्रिंसिपल से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.
Published : November 18, 2025 at 6:00 PM IST
अजमेर: शहर के अलवर गेट क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में 17 वर्षीय छात्र के कपड़े उतरवा कर अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. पीड़ित छात्र और उसके अभिभावक का आरोप है कि आरोपी छात्रों ने प्रताड़ित करते हुए उसे उठक-बैठक लगवा कर माफी भी मंगवाई. पीड़ित के परिजन ने स्कूल के ही तीन छात्रों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. मामला पिछले माह अक्टूबर का है.
आरोपी छात्रों ने की मारपीट: सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि पीड़ित छात्रा के चाचा ने थाने में दी शिकायत में बताया कि उनका भतीजा अलवर गेट स्थित एक निजी स्कूल में अध्यनरत है. पिछले काफी दिनों से भतीजा डिप्रेशन और दहशत में था. शिकायत में बताया गया कि जब छात्र से इस संबंध में बातचीत की, तब उसने आपबीती बताई. चाचा ने बताया कि कि अक्टूबर में जब उनका भतीजा स्कूल से घर आ रहा था, तब रास्ते में उसी स्कूल के तीन छात्रों ने उसे रोक लिया. एक थड़ी की तरफ ले गए और मारपीट की. भतीजे को धमकी दी गई कि यदि उसने हीरोगिरी दिखाई तो उसे पीटेंगे.
'बेसबॉल के डंडे से पीटा': शिकातय में पीड़ित छात्र के चाचा ने बताया कि एक आरोपी छात्र ने बेसबॉल के डंडे से पीटा. वहीं दो अन्य आरोपी छात्रों ने उस पर लात-घूंसे बरसाए. इस दौरान पीड़ित छात्र किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा. इससे पहले उसके साथ अश्लील हरकत भी की गई. पीड़ित छात्र के कपड़े उतरवाए गए. गालीगलौच करते हुए उससे माफी मंगवाते हुए उठक-बैठक भी लगवाई. पीड़ित छात्रा के चाचा का आरोप है कि मारपीट और अश्लीलता करने के दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया. आरोप है कि छात्र को पीटने के लिए आरोपी तीन छात्रों ने फ्लिपकार्ट से बेसबॉल का डंडा भी मंगवाया था.
शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप: पीड़ित छात्र के चाचा का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट को भी उन्होंने आरोपी तीनों छात्रों के खिलाफ शिकायत दी थी. लेकिन आरोपी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इतना ही नहीं मामले में प्रिंसिपल तक से मिलने नहीं दिया गया. थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि पीड़ित के चाचा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.