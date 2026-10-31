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11वीं के छात्र का कमाल: बनाया 'AI स्मार्ट हेलमेट', एक्सीडेंट होते ही खुद करेगा अस्पताल और थाने को कॉल

11वीं के छात्र श्रीकांत ने बनाया AI वाला स्मार्ट हेलमेट ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा में एक 16 वर्षीय स्कूली छात्र ने अपनी वैज्ञानिक सोच से एक ऐसी चिरस्थायी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की है,जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. दरअसल 11वीं के छात्र श्रीकांत कुमार ने सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाला स्मार्ट हेलमेट' तैयार किया है.

दुर्घटना से बचाव