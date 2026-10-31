11वीं के छात्र का कमाल: बनाया 'AI स्मार्ट हेलमेट', एक्सीडेंट होते ही खुद करेगा अस्पताल और थाने को कॉल
AI SMART HELMET: श्रीकांत के सामने हुए हादसे ने उन्हें इस कदर झकझोरा कि, उन्होंने AI स्मार्ट हेलमेट तैयार कर दिया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 31, 2026 at 8:44 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में एक 16 वर्षीय स्कूली छात्र ने अपनी वैज्ञानिक सोच से एक ऐसी चिरस्थायी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की है,जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. दरअसल 11वीं के छात्र श्रीकांत कुमार ने सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाला स्मार्ट हेलमेट' तैयार किया है.
दुर्घटना से बचाव
देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान बस समय पर इलाज न मिल पाने के कारण चली जाती है. लंबी दूरी के सफर में जब कोई हादसा होता है, तो अक्सर घायल व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा रहता है और किसी को खबर तक नहीं होती. इसी गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए श्रीकांत ने ये हेलमेट तैयार किया है.
अस्पताल, पुलिस और परिजनों को अलर्ट भेजेगा स्मार्ट हेलमेट
इस स्मार्ट हेलमेट की खासियत यह है, कि यह दुर्घटना होते ही खुद-ब-खुद अस्पताल, पुलिस और परिजनों को अलर्ट भेज देगा. नूरसराय थाना क्षेत्र के होरिल बिगहा निवासी किसान विनोद प्रसाद के बड़े बेटे श्रीकांत कुमार की इस उपलब्धि ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है.
9वीं कक्षा में आया था आईडिया
राजकीय +2 शीतला उच्च विद्यालय, मगड़ा में 11वीं कक्षा के छात्र श्रीकांत ने अपनी इस खोज से साबित कर दिया है कि अगर लगन सच्ची हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़े चमत्कार किए जा सकते हैं. श्रीकांत कुमार ने बताया कि यह आईडिया उन्हें 9वीं कक्षा में तब आया था, जब स्कूल में उन्हें एक AI प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा गया था.
आंखों के सामने हुए हादसे ने झकझोरा
श्रीकांत बताते हैं कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में मेरे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया. मैंने देखा कि लंबी दूरी के सफर में जब दुर्घटना होती है, तो किसी को पता नहीं चलता और समय पर इलाज न मिलने से लोगों की मौत हो जाती है. इसी घटना ने मुझे झकझोर दिया और मैंने तय किया कि एक ऐसा हेलमेट बनाऊंगा जो दुर्घटना के समय तुरंत मदद बुला सके.
"रास्ते में मेरे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया. मैंने देखा कि लंबी दूरी के सफर में जब दुर्घटना होती है, तो किसी को पता नहीं चलता और समय पर इलाज न मिलने से लोगों की मौत हो जाती है. इसी घटना ने मुझे झकझोर दिया और मैंने तय किया कि एक ऐसा हेलमेट बनाऊंगा जो दुर्घटना के समय तुरंत मदद बुला सके."- श्रीकांत कुमार, छात्र
दो से तीन दिनों के भीतर प्रोटोटाइप तैयार
श्रीकांत ने बताया कि इस आईडिया पर उन्होंने करीब 7 महीने तक विचार किया. तकनीक और पार्ट्स की जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने 'गूगल' की मदद ली और अपनी मैथ की शिक्षिका रेखा कुमारी से मार्गदर्शन लिया. तमाम रिसर्च के बाद उन्होंने महज दो से तीन दिनों के भीतर इस 'AI स्मार्ट हेलमेट' का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया.
मामा का भी मिला सहयोग
श्रीकांत के इस जज्बे को देखकर उनके मामा राहुल कुमार ने श्रीकांत को अपने पास रखकर पूरी मदद की. राहुल कुमार खुद भी एक छोटा स्कूल चलाते हैं, उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार श्रीकांत को अपना सहयोग, मार्गदर्शन दिया. इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में उन्होंने काफी मदद की.
महज 3,000 रुपए है हेलमेट की लागत
श्रीकांत को इस AI हेलमेट को बनाने में महज 3,000 रुपए की लागत आई है. इतनी कम कीमत के बावजूद इसमें कई एडवांस फीचर्स मौजूद हैं. इस हेलमेट में GPS लोकेशन ट्रैकर और दो सेंसर कैमरे (आगे और पीछे) लगे हैं, जिससे बाइकर्स को 50 मीटर आगे और पीछे की जानकारी मिलेगी साथ ही संकटपूर्ण स्थिति पैदा होते ही बाइकर्स अलर्ट कर देगा. एक ब्लूटूथ, एक पेंसिल बैटरी और LED बल्ब लगाया गया है.
हेलमेट की खूबियां
श्रीकांत इस हेलमेट की खूबियों के बारे में बताते हैं कि इस हेलमेट में लगा ब्लूटूथ सिस्टम एक हेलमेट में और दूसरा बाइक के इंजन में सेट होता है. जब तक राइडर इस हेलमेट को नहीं पहनेगा, तब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी.
कैमरे की खासियत
श्रीकांत ने आगे बताया कि इसके आगे और पीछे लगे कैमरे यह रिकॉर्ड करते हैं कि गाड़ी के आगे-पीछे कौन सी गाड़ियां हैं. अगर कोई जानबूझकर या ओवरटेक करते समय टक्कर मारता है, तो पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे पुलिस को हादसे का असली कारण पता चल सकेगा. उन्होंने बताया कि यह हेलमेट पूरी तरह चार्जेबल है और एक बार 100% चार्ज होने पर 10 से 15 घंटे तक लगातार काम कर सकता है.
"हेलमेट के आगे और पीछे लगे कैमरे यह रिकॉर्ड करते हैं कि गाड़ी के आगे-पीछे कौन सी गाड़ियां हैं. अगर कोई जानबूझकर या ओवरटेक करते समय टक्कर मारता है, तो पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे पुलिस को हादसे का असली कारण पता चल सकेगा. यह पूरी तरह चार्जेबल है और एक बार 100% चार्ज होने पर 10 से 15 घंटे तक लगातार काम कर सकता है."-श्रीकांत कुमार, छात्र
इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का अहम फीचर
श्रीकांत के मुताबिक इस स्मार्ट हेलमेट का सबसे अहम फीचर इसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है. हेलमेट में एक खास चिप और सिम कार्ड लगाने की जगह है, जिसमें पहले से ही तीन इमरजेंसी नंबर (अस्पताल, पुलिस स्टेशन और परिजन) सेट किए जाते हैं. श्रीकांत बताते हैं कि जैसे ही बाइक दुर्घटनाग्रस्त होगी और हेलमेट जमीन से टकराएगा, उसमें लगा सेंसर एक्टिव हो जाएगा.
एक साथ तीन जगहों पर भेजेगा अलर्ट
श्रीकांत कहते हैं कि सेंसर एक्टिव होते ही हेलमेट का GPS सिस्टम तुरंत दुर्घटना की सटीक लोकेशन ट्रैक कर एक साथ तीन जगहों पर कॉल और मैसेज भेज देगा. पहला अलर्ट सबसे नजदीकी अस्पताल को जाएगा ताकि एंबुलेंस तुरंत पहुंच सके, दूसरा अलर्ट पुलिस स्टेशन को और तीसरा कॉल घर के परिजन को जाएगा. इससे घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में इलाज मिल सकेगा.
9वीं कक्षा में भरा था प्रोजेक्ट का फॉर्म
श्रीकांत ने अपने इस प्रोजेक्ट का फॉर्म 9वीं कक्षा (2024) में भरा था. इसके बाद उन्होंने पिछले साल 2025 में इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भेजी. उनके इस शानदार इनोवेशन को सरकार ने काफी सराहा और उन्हें 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई.
50 छात्रों में से श्रीकांत हुए सम्मानित
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सिर्फ प्रोत्साहन राशि ही नहीं भेजी बल्कि साथ में एक प्रशस्ति पत्र देकर भी श्रीकांत को सम्मानित किया गया. इस ऑनलाइन आयोजन में में जिलेभर से कुल 50 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें श्रीकांत के प्रोजेक्ट को सराहा और सम्मानित किया गया.
श्रीकांत की सरकार से मांग
भविष्य में इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले श्रीकांत की सरकार से एक खास मांग है. वे कहते हैं कि मैंने यह हेलमेट सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों की जान बचाने के लिए बनाया है. मैं अभी 11वीं का छात्र हूं, इसलिए मेरे पास बहुत बड़ी तकनीकी टीम नहीं है.
तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम की मांग
श्रीकांत ने आगे कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम उपलब्ध कराई जाए, जो मेरे साथ काम कर सकें और मुझे सही मार्गदर्शन दे सकें, ताकि इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाकर बड़े स्तर पर पूरे देश में लागू किया जा सके और सड़क हादसों में लोगों की जान बचाई जा सके.
"मैंने यह हेलमेट सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों की जान बचाने के लिए बनाया है. मैं अभी 11वीं का छात्र हूं, इसलिए मेरे पास बहुत बड़ी तकनीकी टीम नहीं है. मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम उपलब्ध कराई जाए, जो मेरे साथ काम कर सकें और मुझे सही मार्गदर्शन दे सकें, ताकि इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाकर बड़े स्तर पर पूरे देश में लागू किया जा सके और सड़क हादसों में लोगों की जान बचाई जा सके."- श्रीकांत कुमार, छात्र
शिक्षिका रेखा कुमारी की उम्मीद
वहीं श्रीकांत के स्कूल की शिक्षिका रेखा कुमारी ने बताया कि उन्होंने श्रीकांत के प्रोजेक्ट में उसका सहयोग किया है. उनके इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार को ग्रांट के लिए भेजा गया है, ताकि AI तकनीक से तैयार हेलमेट के इस्तेमाल से न सिर्फ हादसों से बचाया जा सकता है, बल्कि दुर्घटनाओं को रोका भी जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि श्रीकांत के इस प्रोजेक्ट का पेटेंट करार हो. राज्य सरकार ऐसे युवा प्रतिभा को निखारने के लिए सहयोग करे ताकि और बेहतर बनाया जाए.
"इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार को ग्रांट के लिए भेजा गया है. उम्मीद है कि श्रीकांत के इस प्रोजेक्ट का पेटेंट करार हो. राज्य सरकार ऐसे युवा प्रतिभा को निखारने के लिए सहयोग करे ताकि और बेहतर बनाया जाए."- रेखा कुमारी, श्रीकांत की शिक्षिका
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