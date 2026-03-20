वाराणसी में कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित छात्रों ने जमकर किया हंगामा
गाजीपुर का रहने वाला था छात्र, बीएससी गणित सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 3:38 PM IST
वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज के एक क्लास रूम के बाहर एक छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दो कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद की है. वहीं, गुस्साए छात्र कॉलेज परिसर में धरने पर बैठकर प्राचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. मृतक की पहचान गाजीपुर निवासी सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो बीएससी मैथ सेकंड ईयर का छात्र था.
छात्रों ने बताया कि शुकर्वार कॉलेज परिसर में क्लास रूम के बाहर दो छात्र गुटों के बीच हुई मारपीट के दौरान सूर्य प्रताप सिंह गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया, जबकि बाकी छात्र मौके पर पिस्टल छोड़कर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूर्य प्रताप सिंह ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा, जहां उसकी मौके हो गई. फिलहाल पुलिस ने कॉलेज परिसर को खाली कराकर आरोपी की तलाश में जुट गई है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह पढ़ने लिखने वाला लड़का था. कुछ दिन पहले उसकी एक छात्र से विवाद हुआ था. आज सुबह सूर्य कॉलेज आया तो वहां पहले से मौजूद चौहान ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा.
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि यहां पर दो छात्रों के बीच पर विवाद हुआ है, जिसमें जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है. फिलहाल हम लोग आक्रोशित छात्रों को समझने का प्रयास कर रहे है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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