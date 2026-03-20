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वाराणसी में कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित छात्रों ने जमकर किया हंगामा

वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज के एक क्लास रूम के बाहर एक छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दो कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद की है. वहीं, गुस्साए छात्र कॉलेज परिसर में धरने पर बैठकर प्राचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. मृतक की पहचान गाजीपुर निवासी सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो बीएससी मैथ सेकंड ईयर का छात्र था.

छात्रों ने बताया कि शुकर्वार कॉलेज परिसर में क्लास रूम के बाहर दो छात्र गुटों के बीच हुई मारपीट के दौरान सूर्य प्रताप सिंह गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया, जबकि बाकी छात्र मौके पर पिस्टल छोड़कर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूर्य प्रताप सिंह ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा, जहां उसकी मौके हो गई. फिलहाल पुलिस ने कॉलेज परिसर को खाली कराकर आरोपी की तलाश में जुट गई है.