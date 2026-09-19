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बिहार में स्कूल के छात्र की हत्या, कनपटी में मारी गोली

समझौते के नाम पर बुलाया, कनपटी में मारी गोली, 16 वर्षीय किशोर की हत्या से मुंगेर में तनाव, आरोपितों की तलाश में छापेमारी. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश

STUDENT SHOT DEAD IN MUNGER
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 7:12 PM IST

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मुंगेर : बिहार में हत्याओं का दौर जारी है. मुंगेर के सफियासराय थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां कथित तौर पर पुराने विवाद को सुलझाने और समझौता कराने के नाम पर बुलाए गए 16 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

सफियाबाद स्तिथ बिजली कार्यालय के समीप हुई इस घटना में गोली किशोर की कनपटी में लगी. गंभीर रूप से घायल किशोर को उसके दोस्त आनन-फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन प्राथमिक उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

स्कूल से लौटने के बाद दोस्त के साथ निकला था किशोर

मृतक की पहचान नौलखा निवासी इशांत कुमार (उम्र- 16 वर्ष, पिता- चंदन कुमार) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, इशांत शनिवार सुबह टाउन उच्च विद्यालय पढ़ने गया था. स्कूल से लौटने के बाद उसके दोस्त ऋतुराज ने उसे बताया कि निरंजन कुमार और आयुष कुमार फोन कर बिजली कार्यालय के समीप बुलाया है.

पुराने विवाद को लेकर समझौता कराने की बात कही गई थी. इसी भरोसे पर इशांत वहां पहुंचा. आरोप है कि वहां बातचीत के दौरान ही विवाद बढ़ गया और निरंजन कुमार ने इशांत की कनपटी में गोली मार दी. गोली लगते ही इशांत मौके पर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा.

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अस्पातल पहुंचे परिवार वाले (ETV Bharat)

दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया, इलाज के दौरान मौत

गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इशांत के साथ मौजूद दोस्तों ने तत्काल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन गोली गंभीर रूप से लगने के कारण उसकी हालत बेहद नाजुक थी. प्राथमिक उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई.

करीब दो महीने से चल रहा था विवाद

किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सदर अस्पताल में परिवार और परिचितों की भीड़ जुटने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली. मृतक के पिता चंदन कुमार चंदन ने बताया कि इशांत और आरोपित पक्ष के बीच पिछले करीब दो महीने से विवाद चल रहा था.

''पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए शनिवार को इशांत को समझौते के नाम पर बुलाया गया था. हालांकि बातचीत के बजाय वहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई.''- चंदन कुमार चंदन, मृतक के पिता

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मृतक के पिता चंदन कुमार (ETV Bharat)

घटना के बाद पुलिस ने बढ़ाई गश्त

दिनदहाड़े किशोर की गोली मारकर हत्या के बाद सफियासराय और आसपास के इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है. सदर अस्पताल से लेकर सफियावाद थाना क्षेत्र तक पुलिस बल की तैनाती और निगरानी बढ़ाई गई.

एसपी ने अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी

पुलिस अधिकारी इलाकों की स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद सदर अस्पताल पहुंचे.उन्होंने मृतक के पिता चंदन कुमार से घटना के संबंध में जानकारी ली और पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों से भी प्राप्त की.

''घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है.''- सैयद इमरान मसूद, एसपी, मुंगेर

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मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद (ETV Bharat)

पुराने विवाद से लेकर गोलीकांड तक हर पहलू की जांच

एसपी ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इशांत को किस परिस्थिति में बुलाया गया था, वहां उसके साथ कौन-कौन मौजूद था और गोली चलाने की वास्तविक वजह क्या थी. इसके अलावा करीब दो महीने से चले आ रहे विवाद की भी जांच की जा रही है. पुलिस आरोपितों की भूमिका, घटनास्थल पर मौजूद लोगों और घटना से पहले तथा बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. घटना से जुड़े साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है.

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