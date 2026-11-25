पटना में दिनदहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या, बोली RJD- 'प्रदेश में नहीं है कानून का राज'
Danapur Murder:पटना में बुधवार सुबह छात्र घर से निकला था, कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने उसके सिर में गोली मार दी.रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : November 25, 2026 at 2:15 PM IST
पटना: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर है बीती रात आरा में डबल मर्डर और नालंदा में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर चोरी की घटनाओं के बाद अपराधियों ने राजधानी पटना से सटे दानापुर में भी बुधवार सुबह तांडव मचाया. यहां बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े बाइक सवार 20 वर्षीय छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी.
इलाके में फैली सनसनी
मिली जानकारी के मुताबिक घटना दानापुर थाना क्षेत्र के न्यू ताराचक स्थित झपटिया मंदिर के पास की है. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल और तीन गोलियां भी बरामद की है.
चिकित्सकों ने घोषित किया मृत
मृतक की पहचान झपटिया मंदिर निवासी प्रमोद राय के 20 वर्षीय बेटे रोशन कुमार उर्फ किट्टू के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल रोशन को परिजन आनन-फानन में इलाज के लिए सगुना मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने सिर में मारी गोली
इसके बाद परिजन शव को अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां मृतक के चाचा सुबोध कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे रोशन अपने भाई बिट्टू से बाइक की चाबी लेकर घर से निकला था. घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगने से रोशन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा.
कॉलेज में पढ़ाई करता था युवक
मृतक के चाचा सुबोध ने बताया कि इसी दौरान एक युवक ने घर वालों को सूचना दी कि रोशन को गोली मारी गई है. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल ही फरार हो गए. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही हम घटनास्थल पर पहुंचे और घायल रोशन को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई. रोशन गणेशदत्त मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाई करता था.
घटनास्थल से पिस्तौल बरामद
वहीं घटना की सूचना मिलते ही दानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल बरामद की है, जिसमें फंसी तीन गोलियां निकाली गई हैं. इस मामले में दानापुर एएसपी अजीत कुमार ने कहा कि 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई है
मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम
एएसपी ने कहा कि अब तक घटना के पीछे के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है. हर बिंदु पर जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जो तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
"20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई है,घटना के पीछे के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जो तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- अजीत कुमार, दानापुर एएसपी
आरा में भी दो युवको की हुई हत्या
गौरतलब है कि इससे पहले बीती रात आरा स्थित मुफस्सिल थाना स्थित बीबीगंज चकिया गांव में भी दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विवाह समारोह में मेहमान बनकर आए तीन दोस्तों पर फायरिंग हुई थी. शादी के घर में जश्न के माहौल के बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया.
एक घायल का इलाज जारी
हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिसमें शुभकरण गंज के रहने वाले 18 वर्षीय राहुल कुमार और 22 वर्षीय दीपक कुमार ने दम तोड़ दिया. जबकि दौलतपुर निवासी 18 वर्षीय सोनू कुमार गोली घायल हो गया.स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे आनन-फानन में आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
आरेजडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर चोरी
वहीं दूसरी और आरेजडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर पर भी अपराधिओं ने हमला बोला. नालंदा में हिलसा थाना क्षेत्र में शक्ति सिंह के घर में घुसकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. जिस स्थान पर आरजेडी प्रवक्ता का आवास है, वह शहर का सबसे प्रमुख और वीआईपी क्षेत्र माना जाता है.
सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क चुरा ले गए अपराधी
ऐसे संवेदनशील और कड़ी सुरक्षा वाले जोन में चोरी की वारदात होने से स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्ती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बदमाशों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क को भी चुरा लिया है. वहीं तमाम घटनाओं को लेकर शक्ति यादव ने सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल सांतवें आसमान पर है.
प्रदेश में नहीं है कानून का राज
शक्ति यादव ने आगे कहा कि बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग का व्यवसाय बंद करना होगा और जो लोग निष्पक्षता के साथ काम करते हैं उनको लाना होगा. सरकार को भी इमानदारी से काम करना होगा, तभी बिहार में कानून का राज होगा. वैसे अभी तो बिल्कुल ही कानून का राज नहीं है प्रदेश में बिल्कुल मर चुका है कानून का राज.
"बिहार में अपराधियों का मनोबल सांतवें आसमान पर है. बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग का व्यवसाय बंद करना होगा और जो लोग निष्पक्षता के साथ काम करते हैं उनको लाना होगा. सरकार को भी इमानदारी से काम करना होगा, तभी बिहार में कानून का राज होगा. वैसे अभी तो बिल्कुल ही कानून का राज नहीं है प्रदेश में बिल्कुल मर चुका है कानून का राज"- शक्ति सिंह यादव, आरेजडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
इसे भी पढ़ें-
शादी से 4 महीने पहले दुल्हन की हत्या, युवक ने सीने में दाग दी गोली
बिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, खून से लथपथ शव बरामद
बिहार में छठ पूजा में घर आए युवक की हत्या, सिर और सीने में दागीं गोलियां
पटना में हत्या से सनसनी, घर में घुसकर युवक के सिर में मारी गोली