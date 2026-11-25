ETV Bharat / state

पटना में दिनदहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या, बोली RJD- 'प्रदेश में नहीं है कानून का राज'

दानापुर में दिनदहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर है बीती रात आरा में डबल मर्डर और नालंदा में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के घर चोरी की घटनाओं के बाद अपराधियों ने राजधानी पटना से सटे दानापुर में भी बुधवार सुबह तांडव मचाया. यहां बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े बाइक सवार 20 वर्षीय छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी.

इलाके में फैली सनसनी