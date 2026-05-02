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बरेली में करंट से स्टूडेंट की निकली चीख, बचाने दौड़ी मां गंभीर रूप से झुलसी; पड़ोसी ने भी तोड़ा दम

ट्रांसफार्मर में अचानक फॉल्ट आया और हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर लो टेंशन लाइन पर गिर गया. दो मौतें और एक गंभीर रूप से ज़ख्मी.

Electric Shock in Bareilly
हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर लो टेंशन लाइन पर गिरने दौड़ गया घरों में करंट. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 3:07 PM IST

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बरेली: बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के सूदनपुर गांव में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. गांव के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक फॉल्ट आया और हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर लो टेंशन लाइन पर गिर गया. देखते ही देखते पूरे मोहल्ले की सप्लाई में 11 हजार वोल्ट का करंट दौड़ गया.

सुबह करीब 7 बजे कक्षा 10 का छात्र सुभाष (16) जैसे ही घर का लोहे का दरवाजा खोलने लगा, वह करंट की चपेट में आ गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. बेटे को बचाने दौड़ी मां सुनीता भी करंट लगने से बुरी तरह झुलस गईं. उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वहीं इस हादसे में कुंवर पाल नामक व्यक्ति की भी जान चली गई. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और मातम का माहौल है. लोग बिजली की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं.

परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से यह हादसा हुआ. उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर में खराबी की शिकायत पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई.

एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि घटना में करंट लगने से दो लोगों की मौत के साथ एक महिला भी झुलसी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया है. साथ में बिजली विभाग के अधिकारियों की एक टेक्निकल टीम भी पहुंची है जो मामले में जांच कर रही है.

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