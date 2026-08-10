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छात्रसंघ चुनाव की मांग: जमीन समाधि लेकर बैठे छात्र नेता को पुलिस ने लिया हिरासत में, समर्थकों को खदेड़ा

जयपुर: छात्रसंघ चुनाव की मांग लेकर अब तक छात्र आमरण अनशन और पानी की टंकी पर चढ़ने जैसे कदम उठा चुके हैं. वहीं, सोमवार को एक छात्र नेता लक्ष्यराज जमीन में समाधि लेकर बैठ गए. यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम के बाहर जमीन समाधि लेकर उन्होंने सरकार का विरोध जताया. साथ ही छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग की. हालांकि ये प्रोटेस्ट ज्यादा देर नहीं चल पाया. पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग कर समर्थक छात्रों को खदेड़ दिया एवं लक्ष्यराज को जमीन से निकालकर हिरासत में लिया.

प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाली और राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा विभाग खोलने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्र नेता लक्ष्यराज ने सोमवार को जमीन समाधि ली. पुलिस प्रशासन से नजरें बचाते हुए लक्ष्यराज अपने समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय परिसर के इंडोर स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे. उन्होंने इसे आरपार की लड़ाई बताते हुए मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी. सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. यहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया. लक्ष्यराज को हिरासत में लिया. पुलिस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद छात्रों में आक्रोश फैल गया.