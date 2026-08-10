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छात्रसंघ चुनाव की मांग: जमीन समाधि लेकर बैठे छात्र नेता को पुलिस ने लिया हिरासत में, समर्थकों को खदेड़ा

आमरण अनशन और पानी की टंकी पर चढ़ने जैसे कदमों के बाद अब जमीन समाधि.

Student leader Lakshyaraj sitting in Zameen Samadhi
जमीन समाधि लिए बैठे छात्र नेता लक्ष्यराज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: छात्रसंघ चुनाव की मांग लेकर अब तक छात्र आमरण अनशन और पानी की टंकी पर चढ़ने जैसे कदम उठा चुके हैं. वहीं, सोमवार को एक छात्र नेता लक्ष्यराज जमीन में समाधि लेकर बैठ गए. यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम के बाहर जमीन समाधि लेकर उन्होंने सरकार का विरोध जताया. साथ ही छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग की. हालांकि ये प्रोटेस्ट ज्यादा देर नहीं चल पाया. पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग कर समर्थक छात्रों को खदेड़ दिया एवं लक्ष्यराज को जमीन से निकालकर हिरासत में लिया.

प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाली और राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा विभाग खोलने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्र नेता लक्ष्यराज ने सोमवार को जमीन समाधि ली. पुलिस प्रशासन से नजरें बचाते हुए लक्ष्यराज अपने समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय परिसर के इंडोर स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे. उन्होंने इसे आरपार की लड़ाई बताते हुए मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी. सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. यहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया. लक्ष्यराज को हिरासत में लिया. पुलिस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद छात्रों में आक्रोश फैल गया.

छात्रसंघ चुनाव की मांग लेकर प्रदर्शनरत छात्र (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस से उलझे एनएसयूआई कार्यकर्ता

इससे पहले लक्ष्यराज ने कहा, छात्रसंघ चुनाव छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी का जरिया है. चुनाव नहीं होने से छात्रों को अपनी समस्याओं और मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने प्रभावी तरीके से रखने का मंच नहीं मिल पा रहा है. इसी मांग को लेकर पिछले कुछ समय से छात्र संगठन और छात्र नेता अलग-अलग तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं. आलम यह है कि आज यहां आने से आम छात्र कतरने लगा है क्योंकि छात्रों से ज्यादा यहां पुलिस बल तैनात रहता है. उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर से पुलिस प्रशासन को हटाने की भी मांग रखी.

Police action against protesters
आंदोलनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Jaipur)

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