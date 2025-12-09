ETV Bharat / state

छात्र अधिकार पदयात्रा विधानसभा पहुंचने से पहले रोकी गई, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

लंबित छात्रवृत्ति पर हंगामा कार्यकर्ताओं का हंगामा ( Etv Bharat )

रांची: जेएलकेएम के नेतृत्व में निकाली गई छात्र अधिकार पदयात्रा में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया, जब विधानसभा परिसर से पहले ही पुलिस प्रशासन ने इसे रोक दिया. यह पदयात्रा पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे.

पदयात्रा जैसे-जैसे विधानसभा की ओर बढ़ रही थी, प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था. लेकिन विधानसभा से पहले ही सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और मौके पर जमकर हंगामा किया.

छात्र हितों पर सरकार चुप क्यों?

जेएलकेएम से जुड़े छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में छात्र हित से जुड़े कई मसले लंबे समय से लंबित हैं. उनका आरोप है कि राज्य में सरकारी नौकरियों की बहाली रुकी हुई है, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है, कई प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं और छात्रवृत्ति के मामलों में भी गंभीर अनियमितताएं हैं.



जानकारी देते जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो (Etv Bharat)

मौके पर मौजूद कई छात्रों ने कहा कि राज्य में रोजगार की स्थिति चिंताजनक है. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने से लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं. सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है.

हमारी आवाज नहीं रोकी जा सकतीः देवेंद्र नाथ महतो