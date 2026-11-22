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एटा: ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा को रोडवेज बस ने कुचला, मौत

एटा: जनपद के थाना मलावन क्षेत्र में शनिवार शाम एक सड़क हादसे में 19 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. गांव सरीकपुर से ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्रा को हाईवे स्थित थरौली मोड़ के पास सड़क पार करते समय रोडवेज बस ने टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतका की पहचान अंजलि पुत्री सुभाष चंद्र निवासी गांव भरतपुरा के रूप में हुई है.

वहीं, कासगंज जिले के पटियाली नगला चंदन बूढ़ी के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी. हादसे में 10 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि दंपती समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की खबर मिलते ही पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.



हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, सूचना पर मलावन पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



थाना मलावन प्रभारी धनपाल सिंह ने छात्रा की मौत की पुष्टी करते हुए बताया कि थरौली मोड़ के पास सड़क हादसे में छात्रा अंजलि की मौत हुई है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.



अंजलि की अचानक हुई मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पढ़ाई के लिए घर से निकली छात्रा के हादसे का शिकार होने की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, इस हादसे के बाद से क्षेत्र में भी शोक का माहौल है.



