ETV Bharat / state

रामनगर में दिनदहाड़े स्कूल से लौट रहे छात्र पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में उस समय सनसनी फैल गई, जब स्कूल से घर लौट रहे एक 16 साल के छात्र पर कई युवकों ने हमला बोल दिया. आरोप है कि हमलावरों ने छात्र को घेरकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल छात्र को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है.

स्कूल से लौटते वक्त छात्र पर हमला: जानकारी के मुताबिक, रामनगर के मंगलार गांव निवासी नवीन चंद्र कुयाल का बेटा मंगलवार यानी 19 मई को दोपहर के समय स्कूल से बस से अपने गांव लौट रहा था. बताया जा रहा है कि जैसे ही छात्र बस से उतरकर घर की ओर जाने लगा, तभी पहले से घात लगाए बैठे 10 से ज्यादा युवकों ने उसे घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो युवकों ने छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों के हाथों में डंडे और नुकीले हथियार भी बताए जा रहे हैं.

छात्र की कमर के पास चाकू से हमला: पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के दौरान एक युवक ने छात्र की कमर के पास चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही लहूलुहान हो गया. छात्र के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े. जिसके बाद हमलावर युवक वहां से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया.