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स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे को क्लास में बंद कर चले गए शिक्षक, तीन घंटे तक बिलखता रहा

सरकारी स्कूल की क्लास में बच्चे को बंद कर घर चला गया स्टाफ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़ : जिले के अतरौलिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर में शिक्षकों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां कक्षा-3 का एक छात्र करीब तीन घंटे तक क्लास में बंद रहा. दूसरी ओर उसके घरवाले परेशान होते रहे. बच्चा लगातर रोता रहा लेकिन, उसकी सुनने वाला कोई नहीं था. हर तरफ खोजने के बाद बच्चे के घरवाले स्कूल पहुंचे और आशंका होने पर क्लास का दरवाजा खुलवाया. अंदर छात्र बदहवास मिला. बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और टीचर पर कार्रवाई की मांग की है. सरकारी स्कूल की क्लास में बच्चे को बंद कर घर चला गया स्टाफ. (Video Credit; ETV Bharat) बताते हैं कि दादर गांव निवासी हिमांशु राजभर सोमवार को रोज की तरह स्कूल पढ़ने गया था. क्लास में पढ़ाई के दौरान उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गया. इसी बीच दोपहर में करीब 1 बजे छुट्टी हो गई. हिमांशु क्लास में ही सोता रह गया. दूसरी तरफ शिक्षक और स्कूल स्टाफ बिना जांच किए ही कमरे में ताला बंद कर घर चले गए. किसी ने यह देखने की जरूरत नहीं समझी कि कोई बच्चा अंदर तो नहीं रह गया.