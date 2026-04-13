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स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे को क्लास में बंद कर चले गए शिक्षक, तीन घंटे तक बिलखता रहा

अपने बच्चे को खोजते हुए स्कूल पहुंची मां, भूख प्यास से बेहाल मिला बेटा.

सरकारी स्कूल की क्लास में बच्चे को बंद कर घर चला गया स्टाफ.
सरकारी स्कूल की क्लास में बच्चे को बंद कर घर चला गया स्टाफ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:18 PM IST

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आजमगढ़ : जिले के अतरौलिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर में शिक्षकों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां कक्षा-3 का एक छात्र करीब तीन घंटे तक क्लास में बंद रहा. दूसरी ओर उसके घरवाले परेशान होते रहे. बच्चा लगातर रोता रहा लेकिन, उसकी सुनने वाला कोई नहीं था. हर तरफ खोजने के बाद बच्चे के घरवाले स्कूल पहुंचे और आशंका होने पर क्लास का दरवाजा खुलवाया. अंदर छात्र बदहवास मिला. बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और टीचर पर कार्रवाई की मांग की है.

सरकारी स्कूल की क्लास में बच्चे को बंद कर घर चला गया स्टाफ. (Video Credit; ETV Bharat)

बताते हैं कि दादर गांव निवासी हिमांशु राजभर सोमवार को रोज की तरह स्कूल पढ़ने गया था. क्लास में पढ़ाई के दौरान उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गया. इसी बीच दोपहर में करीब 1 बजे छुट्टी हो गई. हिमांशु क्लास में ही सोता रह गया. दूसरी तरफ शिक्षक और स्कूल स्टाफ बिना जांच किए ही कमरे में ताला बंद कर घर चले गए. किसी ने यह देखने की जरूरत नहीं समझी कि कोई बच्चा अंदर तो नहीं रह गया.

इधर, हिमांशु जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां फूला देवी चिंतित हो उठीं. उन्होंने गांव के बच्चों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. घबराई मां इधर-उधर खोजने के बाद लगभग 4 बजे स्कूल पहुंचीं. वहां उसे क्लास के अंदर से बेटे के रोने और बिलखने की आवाज सुनाई दी. इसके बाद तुरंत ग्राम प्रधान को सूचना दी गई और चाबी मंगवाकर स्कूल का ताला खोला गया. क्लास से बाहर निकलते ही हिमांशु डरा-सहमा और रोता हुआ मां से लिपट गया. इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है.

ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते बच्चे को नहीं निकाला जाता तो कोई दुखद घटना हो सकती थी. लोगों ने दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने कहा है कि ऐसी लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मामले में तत्काल स्पष्टीकरण जारी कर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

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