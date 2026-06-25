देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर छात्र पहुंचा था कॉलेज, ऐसे हुआ मामले का खुलासा
जमशेदपुर में एक छात्र देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर कॉलेज पहुंचा था.
Published : June 25, 2026 at 11:31 AM IST
जमशेदपुर: जिले के परसुडीह स्थित एक कॉलेज के एक छात्र द्वारा क्लासरूम में देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर आने का मामला सामने आया है. मामले की जांच में सत्यता पाए जाने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई की है. मामले से जुड़े छात्रों को निष्काषित करने का निर्णय लिया गया है. यह घटना 19 जून की है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, एक छात्र अपने बैग में देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर कॉलेज आया था. इस दौरान जब कॉलेज के अन्य छात्रों को हथियार दिखा रहा था, तभी क्लास के ही एक छात्र ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस पर जब कॉलेज प्रबंधन से पूछा गया तो पहले उन्होंने इस घटना को मानने से इंकार कर दिया, लेकिन जब वीडियो को दिखाया गया तो कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने वीडियो को सही पाया.
वीडियो में दिखने वाले छात्र उन्हीं के कॉलेज के साइंस के छात्र थे. जब प्रिंसिपल ने वीडियो के आधार पर उस छात्र से पूछताछ की, तो उसने बताया कि छात्रों के बीच हुई मारपीट के बाद कॉलेज में अपना दबदबा बनाने के लिए वह क्लासरूम में हथियार लाया था. मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल एससी महतो ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करने पर मामला सच पाया गया है. वीडियो में दिखने वाले तीनों छात्र उन्हीं के कॉलेज के 12वीं कक्षा के साइंस के छात्र हैं.
उन्होंने बताया कि आर्म्स लेकर आने वाले छात्र से पूछताछ की गई, जिसमें छात्र ने बताया कि उसके क्षेत्र के एक साथी ने उसे यह आर्म्स दिया था. प्रिंसिपल ने बताया कि मामला सच पाए जाने के बाद तीनों छात्रों को कॉलेज से निष्काषित किया जा रहा है. आगे इस तरह की घटना न हो इसे लेकर अब कड़े नियम लागू किए जाएंगे.
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