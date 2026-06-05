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मेरठ में TGT परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लेकर भागी छात्रा; CCTV से खुला राज, दर्ज हुई FIR

फुटेज में एक छात्रा संदिग्ध तरीके से उत्तर पुस्तिका को अपने साथ छिपाकर ले जाती हुई साफ दिखाई दे रही है.

मेरठ में TGT परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लेकर भागी छात्रा.
मेरठ में TGT परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लेकर भागी छात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
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मेरठ: परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर-गेझा मार्ग पर स्थित किसान इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्रा TGT परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लेकर रफूचक्कर हो गई. परीक्षा कक्ष में इनविजिलेटर मौजूद थे, इसके बावजूद छात्रा मूल कॉपी लेकर बाहर निकल गई.

​परीक्षा समाप्त होने के बाद जब कॉपियों का मिलान किया गया, तो एक कॉपी कम मिलने से कॉलेज प्रशासन और केंद्र व्यवस्थापकों के होश उड़ गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को बुलाकर जांच शुरू की गई. इसके बाद CCTV फुटेज की मदद से आरोपी छात्रा की पहचान हो सकी.

​जानकारी के अनुसार, किसान इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को आयोजित TGT परीक्षा की द्वितीय पाली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. परीक्षा खत्म होने के बाद नियमानुसार केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान और बंडल बनाने का काम शुरू किया. ​

इसी दौरान गिनती में एक उत्तर पुस्तिका कम पाई गई. गहनता से जांच करने पर पता चला कि एक छात्रा परीक्षा कक्ष से अपनी मूल उत्तर पुस्तिका चुपके से अपने साथ ले गई, जबकि उसकी जगह दूसरी रफ कॉपी या अटेंडेंस स्लिप जैसी कोई अन्य कॉपी केंद्र में जमा कर दी गई.

​कॉलेज प्रशासन की सूचना पर परतापुर थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम ने कॉलेज परिसर और परीक्षा कक्ष के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया.

फुटेज में एक छात्रा संदिग्ध तरीके से उत्तर पुस्तिका को अपने साथ छिपाकर ले जाती हुई साफ दिखाई दे रही है. परीक्षा रिकॉर्ड, सीटिंग प्लान और रोल नंबर के मिलान के बाद आरोपी छात्रा की पहचान निधि नेथानी के रूप में की गई है. ​

​किसान इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने इस सुरक्षा चूक और धोखाधड़ी के मामले में परतापुर थाने में लिखित तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर और CCTV साक्ष्यों के आधार पर आरोपी छात्रा के खिलाफ सरकारी परीक्षा में धोखाधड़ी और उत्तर पुस्तिका चोरी करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

​थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया ​कि छात्रा के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. CCTV सीसीटीवी फुटेज और कॉलेज के रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कब्जे में ले लिया गया है. छात्रा की तलाश की जा रही है और जांच में जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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