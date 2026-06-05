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मेरठ में TGT परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लेकर भागी छात्रा; CCTV से खुला राज, दर्ज हुई FIR

मेरठ में TGT परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लेकर भागी छात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर-गेझा मार्ग पर स्थित किसान इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्रा TGT परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लेकर रफूचक्कर हो गई. परीक्षा कक्ष में इनविजिलेटर मौजूद थे, इसके बावजूद छात्रा मूल कॉपी लेकर बाहर निकल गई.

​परीक्षा समाप्त होने के बाद जब कॉपियों का मिलान किया गया, तो एक कॉपी कम मिलने से कॉलेज प्रशासन और केंद्र व्यवस्थापकों के होश उड़ गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को बुलाकर जांच शुरू की गई. इसके बाद CCTV फुटेज की मदद से आरोपी छात्रा की पहचान हो सकी.

​जानकारी के अनुसार, किसान इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को आयोजित TGT परीक्षा की द्वितीय पाली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. परीक्षा खत्म होने के बाद नियमानुसार केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान और बंडल बनाने का काम शुरू किया. ​

इसी दौरान गिनती में एक उत्तर पुस्तिका कम पाई गई. गहनता से जांच करने पर पता चला कि एक छात्रा परीक्षा कक्ष से अपनी मूल उत्तर पुस्तिका चुपके से अपने साथ ले गई, जबकि उसकी जगह दूसरी रफ कॉपी या अटेंडेंस स्लिप जैसी कोई अन्य कॉपी केंद्र में जमा कर दी गई.

​कॉलेज प्रशासन की सूचना पर परतापुर थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम ने कॉलेज परिसर और परीक्षा कक्ष के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया.